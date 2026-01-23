[헤럴드경제=이명수 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 튀김 로봇 ‘튀봇(TuiiBot)’ 도입 매장을 전국 40곳으로 확대한다고 23일 밝혔다.

뉴시스에 따르면, 튀봇은 bhc가 LG전자 자회사 베어로보틱스와 공동 개발한 튀김 요리용 자동화 로봇이다.

반죽 된 치킨을 기계에 넣으면 트레이 이동부터 튀김 조리, 기름 털기까지 전 과정을 자동으로 수행한다.

특히 조리 중 가장 까다로운 흔들기 공정을 정교하게 구현해, 사람이 조리하는 것과 동일한 품질의 바삭함과 육즙을 유지할 수 있다는 것이 bhc 측 설명이다.

bhc는 맛의 표준화와 가맹점과의 상생을 위해 튀봇 도입을 적극 장려하고 있다.

bhc에 따르면 튀봇은 정해진 매뉴얼에 따라 시간과 온도를 제어하기 때문에, 누가 조리하더라도 매장 간 편차 없는 균일한 맛을 낼 수 있다.

또 반복적이고 튀김 업무를 로봇이 대신함으로써 가맹점주는 포장, 고객 서비스 등 다른 업무에 집중할 수 있어 운영 효율이 극대화된다.

아울러 튀봇에는 일체형 후드와 안전 도어가 탑재되어 있어 조리 중 발생하는 유증기와 열기를 차단한다.

bhc가 실제 튀봇 도입 매장을 분석한 결과, 주방 내 오염물질 농도가 유의미하게 감소한 것으로 나타났다.

덕분에 여름철 냉방비 절감은 물론 조리원들의 화상 위험과 육체적 피로도를 크게 낮춰 근무 만족도를 높이는 데 기여하고 있다.

bhc는 현재 튀봇 운영 및 지원을 위한 전담 부서를 별도로 운영하며 가맹점의 안정적인 정착을 돕고 있으며, 예비 창업자들을 대상으로 시연 행사를 적극적으로 진행하고 있다.

bhc는 튀봇 도입 매장의 긍정적인 운영 사례가 늘어남에 따라 향후 적용 매장을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.