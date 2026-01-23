삼척~강릉 고속화 철도 예비타당성조사 SOC 분과위 참석, 당위성 설명

[헤럴드경제=박준환 기자]김진태 강원특별자치도지사가 지난 22일, KDI에서 열린 삼척~강릉 고속화 철도 예비타당성조사 SOC 분과위원회에 참석해 사업의 당위성을 설명하며 동해안 지역이 균형성장을 할 수 있는 기회를 달라고 요청했다.

이날 회의에는 김홍규 강릉시장, 심규언 동해시장, 박상수 삼척시장도 함께 참석해 지역의 간절한 염원을 전달했다.

‘삼척~강릉’은 삼척역에서 안인 신호장까지 총 연장 45.2km, 사업비 1조1507억원 규모로, 동해선(부산~고성) 구간 중 유일한 저속구간(60~70km/h)을 고속화 개량하는 사업이다.

‘삼척~강릉’이 완공되면 동해선 고속철도망(200km/h)이 완성되며, KTX 기준 부전~강릉 간 이동시간이 약 30분 단축돼 3시간 20분대 접근이 가능해지는 등 동해안권 도시 간 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.

동해선은 2025년 1월 1일 개통 이후 ITX가 왕복 4회 운행되며, 11개월 만에 누적 이용객 181만명을 돌파하는 등 빠르게 인기 노선으로 자리 잡았다.

2025년 12월 30일부터는 KTX 열차 왕복 3회가 추가 투입돼 소요시간이 3시간 50분대로 단축됐고, 연간 약 284만명의 수요를 충족할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 특히 KTX-이음 개통 첫날 하루 이용객이 2000명을 넘기며 동해선 고속철도에 대한 수요는 이미 입증된 상황이다.

김진태 지사는 “삼척~강릉 고속화는 단순히 19분을 줄이기 위해 1조원을 투자하는 사업이 아니라, 국가가 13조원을 투자해 구축한 동해선이 강원 구간에서 단절돼 거북이 운행을 해서는 안 된다는 것”이라며 국가 철도 정책이 온전히 작동해야 한다는 점을 강조했다.

이어 “삼척, 동해, 강릉 일원에는 13개 특구, 약 3조원 이상의 대규모 사업 투자가 계획돼 있는 만큼, 고속화가 이뤄질 경우 그 효과는 극대화될 것”이라고 밝혔다.

또, “현재 시도 통합이 추진 중인 두 지역이 모두 서해안에 집중돼 있는 상황에서 동해안 역시 균형발전 차원에서 함께 챙겨야 한다”고 덧붙였다.

한편, 삼척~강릉 고속화 사업의 예비타당성조사 최종 통과 여부는이르면 1월 중 기획재정부 재정사업평가위원회에서 결정될 예정이며, 금년 삼척~강릉 국비는 10억원이 반영되어 있는 상황이다.