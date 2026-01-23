- 도 농기원, 농산물종합가공센터 중심 농가공 창업 지원 실행전략 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원이 농산물종합가공센터를 중심으로 하는 농가공 창업 지원체계를 전면 재정비한다.

도 농업기술원은 23일 농업기술원 치유농업센터에서 지역대학 교수, 유관기관 관계자, 업무 실무자 등 10여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 농식품 창업 분야 전문가 자문회의’를 개최했다.

이날 회의에서는 ▷농산물종합가공센터 운영성과 편차 개선 방안 ▷도-유관기관 간 협업을 통한 판로 연계 및 대외 협력 체계 구축 ▷소비자 트렌드를 반영한 신규 가공 장비 도입과 노후·불용 장비 정비 기준 마련 ▷국내외 박람회 및 지역행사 참여 전략 등을 주요 논의 과제로 다뤘다.

참석자들은 지난해 사업 추진 과정에서 드러난 농산물종합가공센터 활용도 저하, 농가공 제품의 차별성 부족, 판로 연계 미흡 등 주요 개선과제를 진단했다.

이어 올해 농산물종합가공센터를 거점으로 ‘교육-제품개발-소비자 검증·홍보-판매’로 이어지는 단계별 지원 모델을 고도화해 도내 지역특화 농가공 상품이 실제 시장 진입으로 연결될 수 있도록 실행전략 재구성을 논의했다.

주요 내용은 박람회와 지역 축제 등과 연계한 테스트 납품을 추진하고, 소비자 반응 조사를 병행해 현장 평가 결과를 제품 개선과 홍보 전략에 동시에 반영한다.

이와 함께 지역 내 식품 관련 학과와 협력해 ‘충남 농가공 신제품 개발 공모전’을 추진하고, 대학생의 창의적인 아이디어를 접목한 충남형 농가공 신제품 개발에도 나설 계획이다.

도 농업기술원은 이번 회의 결과를 바탕으로 2월 중 도내 관련 부서와 유관기관 간 협업 과제를 구체화하고, 월별 실행 로드맵을 확정·공유하는 등 실행 중심의 농가공 창업 지원을 본격 추진한다.

도 농업기술원 관계자는 “올해는 단순한 시제품 개발이나 일회성 홍보를 넘어 농산물종합가공센터에서 개발된 제품이 소비자 검증과 개선 과정을 거쳐 실제 납품과 재구매로 이어지는 구조를 구축하는 데 중점을 두고 있다”며 “가공센터 운영 개선과 안정적인 판로 확대를 통해 농업인의 농외소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.