[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 대학일자리플러스센터 배정한 취업지원관이 2025년 청년고용활성화 공로를 인정받아 고용노동부장관 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.

이번 표창은 청년층의 원활한 노동시장 진입을 지원하고 청년고용 확대에 기여한 유공자에게 수여되는 정부 포상이다.

배정한 취업지원관은 청년 맞춤형 진로·취업상담 강화, 취업 취약계층 지원 확대, 지역 산업 수요 기반의 취업 지원 프로그램 운영, 청년의 실질적 취업역량 향상 지원 등에서 성과를 인정받았다.

특히 배 취업지원관은 재학생, 졸업생 및 지역 청년을 대상으로 취업전략 수립, 취업준비 컨설팅, 취업처 발굴 및 관리, 취업 연계 프로그램 운영까지 구직 전 과정을 촘촘히 지원하며 청년들이 체감할 수 있는 현장 중심 취업서비스 제공에 힘써왔다.

또 지역 기업·유관기관과의 협업을 통해 청년의 고용가능성을 높이는 연계형 프로그램을 지속적으로 발굴·운영한 점이 높이 평가됐다.

국립경국대 한태경 대학일자리플러스센터장은 “이번 고용노동부장관 표창 수상은 우리 대학이 추진해 온 청년고용 지원 노력이 성과로 이어진 의미 있는 결과“라며 ”앞으로도 학생과 지역 청년이 실질적으로 취업역량을 키울 수 있도록 현장 밀착형 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.