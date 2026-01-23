페어몬트 서울, 3개당 2만5000원 수량 제한 판매 “프렌치 스타일” 롯데호텔 서울, 코스 디저트 선봬 신세계강남선 팝업스토어…프랜차이즈도 나서

[헤럴드경제=김진 기자] 호텔업계가 앞다퉈 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 열풍에 올라탔다.

23일 업계에 따르면 페어몬트 앰배서더 서울은 호텔 1층 ‘더 아트리움 라운지’에서 지난 19일부터 두바이 쫀득쿠키를 판매하고 있다. 가격은 한 세트(쿠키 3개)당 2만5000원이다.

호텔 관계자는 “호텔 베이커리에서 세계 디저트 트렌드인 ‘카다이프와 피스타치오’의 조합을 완성도 높게 구현한다는 점을 보여주기 위해 기획했다”고 말했다.

호텔은 폭발적인 수요와 원재료 품질 관리를 고려해 당분간 ‘일일 한정 수량 판매’ 체제를 유지한다. 하루 판매량은 20세트다. 1인당 한 세트만 구매할 수 있다.

롯데호텔 서울은 프렌치 레스토랑 ‘피에르 가니에르 서울’ 코스 메뉴 디저트로 다음 달까지 ‘피스타치오 초코 기모드’를 제공한다. 바삭한 크레페 조각(파에테 포요틴)과 피스타치오 스프레드가 속재료다. 얇은 마시멜로우로 이를 감싼 뒤 겉면에 카카오 파우더를 입혔다.

롯데호텔 서울 관계자는 “두바이 쫀득쿠키를 프렌치 스타일로 재해석했다”고 말했다.

신세계백화점 강남점은 이달 초 지하1층 스위트파크에서 두바이식 디저트를 콘셉트로 한 ‘월간빵지순례’ 팝업스토어를 운영했다. 당시 팝업스토어에서는 두쫀쿠 외에 두바이식 김밥, 두바이 쫀득볼, 두바이 찹쌀떡 등 다양한 제품을 판매했다.

대중적인 베이커리 프랜차이즈 브랜드도 두바이 스타일 제품을 선보이고 있다. 파리바게뜨는 두바이 스타일의 신제품 ‘두쫀 타르트’를 이날부터 전국 가맹점에서 한정 수량으로 출시한다.