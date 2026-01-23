2025년 총 2억원 포인트 예산 투입, 6만3000여명 혜택

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시는 시민건강 증진과 지역경제 활성화, 기부문화 확산 효과로 주목받은 공공걷기 앱(App) 만보시루가 지난 21일부터 2026년 걷기포인트의 지역화폐 모바일 ‘시루’ 전환을 재개했다고 23일 밝혔다.

만보시루는 사용자가 1일 1만 보 이상 걷기 달성 시 적립된 포인트를 시흥시 지역화폐 모바일 시루로 즉시 전환할 수 있는 전국 최초의 ‘건강걷기+지역화폐 즉시 지급 앱(App)’이다. 지난해에는 총 2억원의 포인트 예산이 투입돼 6만3000여명의 사용자가 혜택을 받았다.

올해는 시흥시가 2025년 행정안전부 지역화폐 우수 지자체로 선정되며 확보한 특별교부세 등을 포함해 총 1억7000여만원의 예산을 마련해 모바일시루 전환 지급을 다시 시작했다. 이를 통해 시민들의 걷기 참여를 지속적으로 유도하고, 지역 내 소비 활성화 효과를 이어간다는 계획이다.

또 지난 2024년 하반기부터는 적립한 걸음 수 포인트로 참여할 수 있는 기부 챌린지 기능을 앱에 탑재했다. 이를 통해 개인의 건강 관리와 더불어 기부를 통한 지역사회 나눔까지 실천할 수 있도록 해 시민들로부터 큰 호응을 얻었다.

실제로 지난해 만보시루 기부챌린지를 통해 시흥시1%복지재단, 신천연합병원, 시흥시인재양성재단 등으로 관내 기업과 개인이 기부한 금액은 총 9255만원에 달했다. 이러한 성과를 바탕으로 시흥시는 ‘건강도시 중점과제 우수상’을 수상하며 정책적 우수성을 공식적으로 인정받았다.

시 관계자는 “만보시루는 시민들의 참여가 높고, 지역사회를 긍정적으로 변화시키는 효과가 크다”며 “앞으로도 안정적인 운영과 체계적인 관리를 통해 시민 체감도가 높은 정책으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.