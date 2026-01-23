점포 리모델링 비용, 임차료 지원 등... 1월 30일까지 담당자 전자우편으로 신청

분홍색 배경에 도봉구 청년가게창업 지원사업 청년창업자 모집 안내 포스터이다. 모집 대상, 지원 내용, 신청 기간, 신청 방법 등이 적혀 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 청년이 도봉구에서 가게를 창업할 시 최대 2100만 원을 지원한다.

지원 대상자는 19~45세 도봉구 거주 청년 중 예비창업자 또는 창업 7년 이내 창업자다. 단, 유흥주점업, 사행산업, 프랜차이즈, 금융업 등의 업종은 제한한다.

지원 사항은 ▲점포 리모델링 비용 최대 1500만 원(사업비의 70% 이내) ▲임차료 최대 600만 원(월 50만 원 이내, 12개월 지원)이다.

신청은 1월 30일까지 신청서 등 구비서류를 갖춰 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 총 8개 점포를 접수한다. 자세한 사항은 도봉구 누리집(알림마당-고시/공고)에서 확인할 수 있다.

구는 지난해 처음 본 지원사업을 시행했다. 총 5개 점포에 약 1억 원을 지원했다. 참여자들 반응은 뜨겁다.

참여자들은 “창업 초기비용이 만만치 않은데, 리모델링 지원으로 나만의 가게를 만들 수 있었다”, “임차료 지원이 큰 도움이 됐다”고 전했다.

오언석 도봉구청장은 “청년가게창업 지원사업이 청년들이 지역에서 안정적으로 정착하고 커나갈 수 있는 기반이 되길 기대한다”며 “창업을 꿈꾸는 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.


