중랑천 수변공간, 면목선 신설역과 연계한 주거환경 조성...최고 35층, 아파트 1260세대 공급 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) ’면목8구역(면목5동 172-1 일대) 주택정비형 재개발사업‘이 지난해 12월 5일 서울시 ‘제12차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회’에서 수정가결된 후 1월 15일 정비구역으로 지정‧고시됐다.

면목8구역은 동부간선도로 지하화 및 상부공원화, 면목선 신설역 조성 등 중랑천 일대 도시환경 변화가 본격화되는 지역이다. 2023년 8월 민간재개발(신속통합기획) 후보지로 선정되어 2024년 12월 신속통합기획을 수립하고, 주민설명회와 주민공람공고 등 정비계획 입안 절차를 거쳐 2025년 9월 서울시에 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 요청했다.

정비계획에 따르면 중랑천 인접 지역과의 조화를 고려해 수변경관과 주거환경의 쾌적성을 확보하는 방향으로 개발이 추진된다. 제3종일반주거지역은 기존 용도지역을 유지하고, 제2종(7층 이하)일반주거지역은 제3종일반주거지역으로 종상향해 용적률 299.99%, 최고 35층, 총 1260세대(공공주택 257세대 포함)가 들어설 예정이다. 또한 지역 주민의 보행 편의와 생활환경 개선을 위해 공원과 공공보행통로가 함께 조성된다.

류경기 중랑구청장은 “면목8구역이 중랑천과 연계된 친환경 주거단지로 변화하여 지역 주거환경 수준을 한 단계 높일 것으로 기대한다”며 “정비구역 지정 이후에도 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.