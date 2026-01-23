시리 한계 인식 뒤 외부 모델 평가 지시 내부 파운데이션 모델팀 이탈 촉발 보수적 조직 문화 속 온디바이스 AI는 유지

[헤럴드경제=서지연 기자] 애플이 자체 인공지능(AI) 모델 대신 구글의 ‘제미나이’를 도입하기로 한 배경에는 소프트웨어 총괄 책임자인 크레이그 페더리기의 판단이 있었던 것으로 전해졌다. 쾌활한 무대 이미지와 달리, 실제 업무에서는 극도로 신중한 태도를 유지해온 그의 성향이 애플의 AI 전략에도 그대로 반영됐다는 분석이다.

미국 IT 전문매체 디인포메이션은 22일(현지시간) 소식통을 인용해 페더리기가 지난해 초 음성비서 ‘시리’의 기술적 한계를 보고받은 뒤 외부 대형언어모델(LLM)에 대한 본격적인 평가를 지시했다고 보도했다. 이 결정은 애플 내부 ‘파운데이션 모델’ 개발팀의 위상을 급격히 약화시키는 계기가 됐고, 같은 해 7월 팀장을 포함한 핵심 인력 다수가 메타로 이탈하는 결과로 이어졌다.

페더리기는 애플 내에서 팀 쿡 CEO 다음으로 대외 인지도가 높은 인물이다. 세계개발자대회(WWDC)와 신제품 발표 무대에서 유머와 퍼포먼스를 곁들인 발표로 친숙한 이미지를 쌓아왔지만, 내부적으로는 리스크를 최소화하는 ‘보수적 관리자’로 평가된다. 실제로 AI를 활용해 아이폰 화면을 자동으로 바꾸는 기능 제안에 대해서도 이용자 혼란을 이유로 제동을 건 것으로 전해진다.

AI 인재 경쟁에 대한 시각도 신중하다. 경영진보다 더 높은 보상을 통해 우수 인재를 영입해야 한다는 의견에 부정적인 입장을 보였고, 출장·컨퍼런스 참석 축소 방침으로 인해 AI 부서 내부에서 우려가 제기되고 있다는 전언도 나온다. 이런 분위기 속에서 애플의 AI 전략은 공격적 확장보다는 선택과 집중에 방점이 찍혀 있다.

다만 외부 모델 채택이 곧 AI 전략 후퇴를 의미하는 것은 아니다. 애플은 제미나이를 기반 모델로 활용하는 동시에, 기기 내에서 구동되는 온디바이스 AI 개발은 지속할 계획이다. 개인정보 보호와 기기 성능 최적화를 중시하는 애플의 기존 노선은 유지하겠다는 의미다.

애플은 구글, 메타, 마이크로소프트 등 경쟁사들이 막대한 자금을 투입해 AI 경쟁을 벌이는 가운데 상대적으로 보수적인 투자 기조를 이어오며 ‘AI 지각생’이라는 평가를 받아왔다. 2024년 공개한 ‘애플 인텔리전스’와 시리 고도화 일정이 시장 기대에 못 미치자, 지난해 초 AI 담당 임원을 교체하는 인사도 단행했다.

애플은 이달 12일 구글의 AI 모델 ‘제미나이’를 자사 AI 시스템의 핵심 기반으로 채택했다고 공식 발표했다. 업계에서는 이 선택이 단기 성능 보완을 위한 현실적 판단이자, 애플 특유의 신중한 AI 전략을 상징적으로 보여주는 결정이라는 해석이 나온다.