“영구·전면적 접근권, 비용은 0” 주장 그린란드에 ‘골든돔’ 배치 구상 재확인 유럽 반발 속 영토 대신 군사·안보 실익 노리나

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령 그린란드에 대한 기존의 ‘매입 구상’에서 한발 물러서, 영구적이고 전면적인 접근권을 확보하는 방안을 협상 중이라고 밝혔다. 유럽의 강한 반발에 부딪힌 뒤 영토 주권 이전 대신 군사·안보 실익을 극대화하는 이른바 ‘플랜B’를 가동한 것 아니냐는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 참석을 계기로 폭스비즈니스와 가진 인터뷰에서 “우리는 그린란드에 대한 전면적 접근권을 협상하고 있다”며 “시간 제한도 없고 끝도 없는 접근”이라고 말했다. 그는 그린란드 영토를 실제로 획득하려는 것이냐는 질문에는 “그럴 수도 있다. 무엇이든 가능하다”고 여지를 남기면서도 “우리는 이미 원했던 모든 것을 얻고 있다”고 강조했다.

특히 그는 그린란드에 대한 접근권 확보에 어떤 대가를 치르느냐는 질문에 “아무것도 지불할 필요가 없을 것”이라고 단언했다. 대신 미국은 차세대 미사일 방어망인 ‘골든돔’을 그린란드에 건설해 완전한 군사적 접근권을 확보하겠다는 구상을 내비쳤다. 트럼프 대통령은 “골든돔은 이스라엘의 아이언돔보다 100배쯤 되는 규모가 될 것”이라며 “전부 미국에서 만들어질 것”이라고 말했다.

그는 “모든 위협은 그린란드를 넘어온다”며 “그린란드에 접근권을 갖게 되면 골든돔은 훨씬 더 넓은 영역을 정확하게 방어할 수 있다”고 주장했다. 사실상 그린란드를 북극권 방공·미사일 방어의 핵심 거점으로 삼겠다는 구상이다.

트럼프 대통령은 전날 WEF 특별연설에서도 “미국 말고는 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 나라가 없다”며 즉각적인 협상을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 자신의 소셜미디어 트루스소셜에는 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장과의 회담을 언급하며 “그린란드와 사실상 북극 전체에 대한 미래 합의의 틀을 마련했다”고 소개했다.

이와 관련해 나토 측은 이번 협상의 목적이 “그린란드에서 러시아와 중국이 어떤 발판도 확보하지 못하도록 하는 것”이라고 설명했다. 미국이 그린란드를 직접 소유하지 않더라도, 군사 기지와 방공 체계를 통해 실질적 통제력을 확보하려는 구상이라는 해석이 나온다.

트럼프 대통령이 ‘영구적·전면적 접근권’을 반복적으로 강조한 배경에는 유럽의 반발이 자리하고 있다는 분석도 나온다. 덴마크와 유럽 주요국들은 그린란드 매입이나 주권 이전 가능성에 강하게 반대해 왔다. 전날 트럼프 대통령이 군사 옵션을 배제한다고 밝힌 데 이어, 이날 ‘무상 접근권’ 구상을 내놓은 것도 보다 현실적인 차선책을 모색한 결과로 풀이된다.

다만 트럼프 대통령은 여전히 영토 획득 가능성을 완전히 접지는 않았다. 그는 인터뷰에서 “무엇이든 가능하다”는 표현을 반복하며 협상 카드로서의 여지를 남겼다. 동시에 나토를 향해서는 “미국이 비용을 거의 다 부담하는 일방통행 구조”라며 불만을 드러내, 그린란드 문제를 나토 분담금과 안보 재조정 이슈와 연계하려는 의도도 내비쳤다.

결국 트럼프 대통령의 그린란드 구상은 ‘매입’이라는 직선 경로가 막히자, 접근권과 군사 배치를 통해 실질적 통제력을 확보하려는 우회 전략으로 이동하고 있다는 평가다. 유럽의 반발 속에서 이 ‘플랜B’가 실제 합의로 이어질 수 있을지는 여전히 불확실한 상황이다.