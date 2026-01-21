[헤럴드경제=이원율 기자]넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’ 출연자인 임성근 셰프가 과거 음주운전 등 전과 논란이 이어지자 방송 활동을 전면 중단한다는 입장을 밝혔다.

임 셰프 측 관계자는 21일 “방송 활동을 전면 중단한다”고 연합뉴스와의 통화에서 전했다.

임 셰프는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 3차례 처벌받은 사실이 있음을 전했다.

하지만 이후 판결문 등을 통해 1998년, 1999년 2차례의 도로교통법 위반 사실이 추가로 알려져 진정성 논란이 일었다.

임 셰프 측은 한 매체와의 인터뷰에서 과거 쌍방 폭행 문제로 벌금 처분을 받은 전력도 추가로 공개하며 방송 활동 중단을 선언했다.

임 셰프 측은 이에 “약 30년 전 일이다보니 기억을 세세히 하지는 못했다”며 고의로 전과를 축소한 것은 아니라고 주장했다.

임 셰프 측은 일부 홈쇼핑 방송은 계속 출연이 예정돼 있다며 “계약상 제품 소진 전까지는 출연이 불가피한 상황”이라고 했다.

논란이 일자 방송가에서는 임 셰프에 대한 사실상 ‘퇴출’ 수순이 이어지는 분위기다.

MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 제작진은 이미 촬영을 끝낸 임 셰프의 출연 분량을 방송하지 않기로 했다. SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’도 이미 녹화를 끝냈지만 편집 여부를 고심하고 있다.

출연을 논의한 MBC ‘놀면 뭐하니?’, KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ JTBC ‘아는 형님’ 등도 섭외를 철회하거나 녹화 명단에서 임 셰프를 제외했다.

김태호 사단의 제작사 ‘테오’의 유튜브 예능 ‘살롱드립’도 오는 23일 방송 예정이었던 출연 회차를 폐기하기로 했다.

‘흑백요리사2’를 만든 넷플릭스 측도 출연자 검증 실패 논란에 입장을 밝혔다.

이날 오전 열린 넷플릭스의 기자간담회에서 유기환 넷플릭스 한국 예능 부문 디렉터는 “과거 개인의 (범죄)이력을 자세하게 파악하기에는 굉장히 많은 한계가 있다”며 “법적 한도 내 최선을 다해 (검증 절차를)준수하려고 하지만, 그럼에도 발견할 수 없는 문제들이 나오는 것은 어떻게 보완해야 할지 고민 중”이라고 했다.

한식 조리기능장 보유자인 임 셰프는 2015년 tvN ‘한식대첩3’에서 우승했다.

최근 방영된 ‘흑백요리사2’에서는 최종 7인에 들었다. 이후 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에 출연했다.

한편 임 셰프는 3차례 음주운전 건을 고백한 후 유튜브 커뮤니티에 자필 사과문을 썼다.

임 셰프는 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들에게 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”고 했다.

그는 “부주의한 행동으로 실망을 드려 진심으로 사과드린다”며 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 저 자신을 다스리겠다”고 했다.

그는 “무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다”고 했다.