글로벌 블록체인 오라클 기업 ‘레드스톤(RedStone)’이 토큰화 실물자산(RWA) 분야를 선도하는 데이터·미디어 플랫폼 시큐리티 토큰 마켓(STM.co)과 미국 최대 RWA 전문 컨퍼런스 ‘TokenizeThis’를 인수하며, 미국 기관 및 금융 시장 공략을 본격화한다.

이번 인수는 레드스톤이 단순한 가격 데이터 오라클을 넘어, 기관이 실제로 온체인 금융에 참여하기 위한 데이터·리스크·리서치 인프라 전반을 아우르는 플랫폼 기업으로 도약하는 전환점으로 평가된다. 레드스톤은 현재 전 세계 110개 이상의 블록체인에서 약 60억 달러 이상의 온체인 자산을 보호하고 있는 글로벌 상위 3대 오라클 프로젝트 중 하나다.

STM.co는 2018년 설립 이후 전 세계 토큰화 주식, 부동산, 채권, 펀드 등 800개 이상의 온체인 증권 데이터를 추적해온 플랫폼으로, 누적 시가총액은 600억 달러(약 80조 원)를 상회한다. 또한 글로벌 금융기관과 블록체인 기업들이 참여하는 미국 최대 토큰화 금융 컨퍼런스 ‘TokenizeThis’를 운영해왔다.

TokenizeThis 컨퍼런스는 STM.co가 주최해온 미국 최대 규모의 토큰화 금융 전문 컨퍼런스로, JP모건(JP Morgan), 시큐리타이즈(Securitize), S&P 다우존스(S&P Dow Jones) 등 글로벌 금융기관과 주요 인프라 기업들이 참여해온 행사다. 토큰화 증권, 스테이블코인, 온체인 금융 인프라를 주제로 은행·자산운용사·규제 관계자·블록체인 기업들이 한자리에 모이는 대표적인 B2B 행사로 자리잡아 왔다.

레드스톤은 이번 인수를 통해 STM의 방대한 RWA 데이터, 리서치 역량, 미디어 및 컨퍼런스 플랫폼을 자사의 기관급 오라클·리스크 평가 솔루션과 결합한다는 계획이다. 이를 통해 전통 금융기관과 암호화폐 네이티브 기업 모두를 아우르는 통합형 토큰화 금융 인프라를 구축한다는 전략이다.

이번 인수에 따라 STM.co의 CEO 허윅 코닝스(Herwig Konings)는 레드스톤의 어드바이저이자 TokenizeThis 총괄로 합류하며, COO 제이슨 바라자(Jason Barraza)는 레드스톤의 기관 사업 개발 총괄로서 글로벌 은행, 자산운용사, 발행사, 금융시장 인프라(FMI) 및 토큰화 플랫폼 확장을 주도하게 된다.

레드스톤 공동창립자 마르신 카즈미에르차크(Marcin Kazmierczak)는 “2026년은 디파이와 토큰화 금융이 본격적으로 결합되는 해”라며, “기관이 요구하는 신뢰 가능한 데이터, 리스크 평가, 그리고 전통 금융과 온체인을 연결하는 인프라가 핵심이 되는 시점에서 STM의 데이터와 산업 네트워크는 레드스톤의 오라클 기술과 강력한 시너지를 낼 것”이라고 밝혔다.

레드스톤은 현재 시큐리타이즈(Securitize)를 비롯해 블랙록의 BUIDL, 아폴로, 해밀턴 레인 등 주요 글로벌 자산운용사의 토큰화 펀드에 공식 오라클로 채택되어 있으며, Morpho, Compound, Ethena 등 주요 디파이 프로토콜에도 데이터 인프라를 제공하고 있다. 110개 이상의 블록체인을 지원하며, 수십억 달러 규모의 온체인 금융 자산을 보호하고 있다.

업계에서는 이번 인수를 두고 한국을 포함한 글로벌 시장에서 논의가 본격화되고 있는 원화 스테이블코인, STO(토큰증권), RWA 제도화 흐름과 맞물려 레드스톤의 존재감이 더욱 확대될 가능성에 주목하고 있다. 특히 은행·증권사 중심의 컨소시엄 구조에서 요구되는 가격 신뢰성, 준비금 검증, 리스크 관리 인프라 측면에서 레드스톤의 역할이 부각될 수 있다는 분석이다.

한편, TokenizeThis 컨퍼런스는 향후 레드스톤의 대표적인 기관 대상 행사로 운영되며, 글로벌 은행, 자산운용사, 규제기관, 블록체인 네트워크를 연결하는 토큰화 금융 분야의 핵심 플랫폼으로 확대될 예정이다. 이번 인수를 통해 레드스톤은 TokenizeThis가 그동안 구축해온 미국 주요 기관 투자자 및 금융사 네트워크를 기반으로, 해당 행사를 글로벌 기관 중심의 토큰화 금융 논의 허브로 단계적으로 확장해 나간다는 계획이다.