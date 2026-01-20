[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 김천시민을 대상으로 한 ‘쳇GPT·생성형 AI 기초활용 교육’을 19일부터 20일까지 이틀간 운영했다.

이번 교육은 디지털 기술 변화 속에서 시민들이 생성형 AI를 보다 쉽고 실용적으로 활용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

삼락관 2층 전산실습실에서 일반 김천시민 20명을 대상으로 총 8시간 동안 진행됐다.

이번 교육 과정은 한국강사교육협회 책임연구원 노진아 강사가 진행했으며 ▲ChatGPT와 제미나이(Gemini) 등 AI 플랫폼 비교 및 활용 ▲프롬프트 핵심 요소(Role, Context, Task) 기반 대화 실습 ▲실시간 정보 검색·요약 ▲개인 자료(PDF 등)를 활용한 AI 지식 관리 ▲음악·콘텐츠 제작 등 생성형 AI를 활용한 실습 중심 교육이 이뤄졌다.

특히 일상 안내문, 메일, 여행 계획, 개인 학습 자료 정리 등 즉시 활용 가능한 실습 위주의 교육 구성으로 참여자들의 높은 호응을 얻었다.

경북보건대 이은직 총장은 “이번 교육은 대학의 전문 교육 역량을 지역사회와 공유한 RISE 사업의 대표적인 성과 사례”라며 “앞으로도 시민의 디지털 전환 역량을 높일 수 있는 실용 중심의 평생·직업교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.