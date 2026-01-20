# 국내 모터스포츠는 아직도 비주류이기만 하다. 여자 모터사이클 스포츠는 그중에서도 더 음지에 가깝다. 여성의 몸으로 무게만 200kg 가까이 나가는 2륜 차량을 컨트롤하는 것이 어렵다는 것은 한번이라도 바이크를 겪어본 사람이라면 누구나 인정한다. 또한 한국인의 정서가 오토바이를 백안시(白眼視) 하기에 건전한 스포츠라고 하더라도 접근하기가 쉽지 않은 현실이다. 하지만 아무리 규모가 작은 스포츠라도 그 안에서 숨 쉬는 열정의 크기는 여타 스포츠와 마찬가지 일 것이다.

# 지난 10월 18일~19일 태백스피드웨이에서 열린 ‘2025년 태백시장배 태백 트랙페스티벌(이하 TTF) R-Lady Cup 6라운드가 성료했다. 레이싱 모델이자 인플루언서인 이신비와 1.7만명의 구독자를 보유한 유튜버 양짱(양은비)이 참가하는 등 나름의 관심을 얻은 대회다. 여느 비인기 종목이던 마찬가지겠지만 참가해서 대회를 이어나가는 선수들의 발자취 하나하나가 그 종목의 역사가 된다.

# 이신비는 모터사이클 스포츠 선수이자 레이싱 모델, 유튜버 등을 겸하는 다재다능한 선수다. 특히 이번 TTF에 속하는 다양한 라운드에 두루 참가하여 좋은 결과를 보였다. 특히 R-Lady Cup 6라운드 2위와 내구레이스(6시간 타는 경기) 1위로 입상하는 등, 2년 경력에 비해 좋은 결과를 보여주었다. 아래는 이신비와의 1문 1답이다.

● 모터사이클 선수에 입문하게 된 계기는?

학창시절 높은 경사에 대한 ‘적대감’이 있었다. 때문에 이동수단에 대한 관심이 있었고, 부친의 지도하에 오토바이에 입문 할 수 있었다. 그 후로 쭉 이동수단으로 2륜차를 이용하다 보니 자연스럽게 선수에 도전하게 되었다.

R-LADY CUP은 오디션을 통과한 여성 선수들에게 경기 출전지원 및 교육을 제공한다. 덕분에 어렵지 않게 도전을 할 수 있었다. 나름의 성과도 낸 것 같아 만족한다.

올해 XOC아카데미, KTM과 피렐리 타이어의 후원으로 충분히 레이스를 할 수 있었다. 특히 타이어가 소모품이라 비용이 가장 많이 드는데, 피렐리 타이어의 후원이 든든했다.

● 지난 TTF에서 가장 인상 깊은 경기는?

마지막 6라운드다. 골절로 인해 연습이나 경기출전을 못해서 하위 그룹에서 시작한 경기였다.

차근차근 선두그룹으로 치고 올라가며 직전 라운드 우승을 한 양은비 선수를 한때 제치기도 했었다. 엎치락뒤치락 하는 순위 경쟁이 있었고 아쉽게 1위를 내주었다. 이 과정에서 개인 베스트랩을 4초나 줄이는 성과가 있었다. 경기를 통해 성장한 느낌이다. 특히 후에 중계를 통해서 복기를 하는데 추월을 해 나갈 때마다 중계진이 환호를 해주는데 제법 짜릿했다.

● 동경하는 선수는?

아시아 최초 여성 리터급(배기량 1000cc 이상) 선수인 최윤례다. 지금은 여성선수들이 제법 있지만 그 시대에 유일했고 지금도 국내에 리터급 여성선수가 없는 걸로 알고 있다. 현재는 활동을 하지 않지만 많은 관계자 분들이 진정한 선수라고 인정한다.

● 향후 계획은?

레이싱은 아직 구체적으로 정한 바 없다. 기존에 하는 유튜브 ‘신비웨이’를 하면서 차와 바이크의 내용을 많이 담았는데, 좋은 기회가 생겨 모터스포츠 콘셉트의 드라이빙 라운지를 오픈할 예정이다. 커피와 식사도 되니 많은 관심 바란다.

● 마지막으로 하고 싶은 말?

새해에는 모두 원하는 것을 이룰 수 있는 정신과 체력 그리고 시간이 여러분들의 편에 있길 기도하겠다.