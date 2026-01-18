[헤럴드경제=문영규 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 18일 단식 4일차에 접어든 가운데 “내가 먼저 쓰러지면 안 된다”며 의지를 다졌다.

장동혁 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 글에서 “단식 4일차, 어제부터 장미 한 송이가 내 곁을 지키고 있다”며 “내 곁에 올 때부터 죽기를 각오했다”고 썼다.

그는 “나도 그도 물에 의지하고 있다”며 “내가 먼저 쓰러지면 안 된다”고 했다.

장 대표는 지난 15일부터 국회 본관 로텐더홀에서 더불어민주당을 향해 통일교의 정치권 로비 의혹, 공천헌금 의혹 등 이른바 ‘쌍특검법’ 수용을 촉구하며 무기한 단식 농성에 들어갔다.

이날 농성장 텐트를 찾은 오세훈 서울시장은 장 대표와 대화를 나눈 후 기자들과 만나 “단식이라는 게 무리하게 되면 나중에 건강을 해칠 수 있기 때문에 절대 무리하지 말란 당부의 말씀을 드렸다”고 밝혔다.

오 시장은 “무도한 이재명 정권의 오만함을 종식시키기 위해 자기 희생을 보여주는 것의 의미가 매우 크다는 말씀을 드렸다”면서 “정부의 폭주를 멈추려면 보수의 힘이 강해져야 하는데, 그건 보수가 좀 더 커져야 가능해진다”고 말했다.

그는 “보수가 커지는 데 초점이 맞춰질 수 있도록 마음을 모아주셨으면 좋겠다는 취지의 말씀을 드렸다”고 덧붙였다.