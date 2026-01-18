“정무 기능 공백 없도록 협치 기조 이을 것” 김병욱·김남준 등도 지방선거 출마 거론

[헤럴드경제=김현경 기자] 청와대 신임 정무수석비서관으로 홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 임명됐다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 18일 브리핑에서 사의를 표명한 우상호 정무수석의 후임자로 홍 전 원내대표가 합류한다고 밝혔다.

홍 전 원내대표는 오는 20일부터 정무수석 임기를 시작한다.

그는 당 민주연구원장과 정책위의장, 국회 문화체육관광위원장 등을 지낸 3선 중진이다. 원내대표 시절 당 대표이던 이재명 대통령과 호흡을 맞춘 바 있다.

정책적 전문성과 여야 소통의 경험을 살려 청와대와 국회 간 가교의 역할을 해 달라는 이 대통령의 의중이 반영된 것으로 풀이된다.

이 수석은 “합리적이고 원만한 성품으로, 국회의원 시절 갈등과 대립을 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 아래 관용과 협업의 정치를 지속적으로 실천해온 분”이라며 “청와대는 정무 기능에 공백이 없도록 협치 기조를 잘 이어 나가겠다”고 말했다.

우 수석은 사직 후 6·3 지방선거에서 강원도지사 출마를 본격적으로 준비할 것으로 알려졌다.

그의 사직은 지방선거를 앞두고 청와대 참모진 개편의 신호탄으로 해석된다.

김병욱 정무비서관도 성남시장 출마를 위해 조만간 사직할 것으로 전해졌다.

후임 정무비서관으로는 민주당 재선 의원 출신인 고용진 전 의원 등이 거론된다.

다만 이 수석은 “아직 확정됐다고 밝히기 어렵다”며 “정무수석실에서 여러 명이 한꺼번에 빠지면 정무 기능에 손실이 올 수 있어 시간을 두고 검토하는 것으로 안다”고 전했다.

이 밖에 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 제기되는 김남준 청와대 대변인도 청와대를 떠날 것이란 관측이 나오고 있다.