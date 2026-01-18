우크라이나·이란·베네수엘라 등 언급 전망 미 투자자, 美국민 생활비 경감대책 파장 주시 베선트 “트럼프, 다보스 전후 연준의장 결정”

[헤럴드경제] 트럼프 대통령은 오는 19~23일 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에 참석할 예정이다.

트럼프 대통령은 다보스에 도착해 특별 연설을 할 예정이다. 특별 연설은 미 동부시간 기준으로 21일 오전 8시 30분에 시작한다. 한국 시간으로는 밤 10시 30분이다. 연설 시간은 45분이다.

러시아와 우크라이나 전쟁, 이란 반정부 시위 사태, 베네수엘라 사태, 미국 국민의 생활비 경감 대책 등 여러 사안에 대한 이야기가 나올 가능성이 크다. 모두 증시를 뒤흔들 만한 큰 요소로 꼽힌다.

투자자는 특히, 트럼프 대통령이 내놓을 생활비 부담 경감 대책에 관심을 갖고 있다.

트럼프 대통령을 이미 신용카드 회사를 상대로 금리 10% 제한, 기관 투자자의 단독주택 매입 금지, 패니매·프레디맥의 2000억달러(약 295조원) 규모 주택저당증권(MBS) 매입 등 여러 정책을 꺼낸 상황이다.

이에 은행·자산운용 관련 주식은 약세를, 주택담보대출 금리가 낮아질 가능성에 건설업체 등 부동산 관련 주식은 강세를 보이는 등 시장 전반에 파장이 일었다.

트럼프 대통령은 지난 8일 자신의 소셜 미디어인 트루스 소셜에서 “2주 뒤 다보스 연설에서 추가적인 주택 및 생활비 부담 완화 제안을 포함해 이 주제에 대해 논의할 예정”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 차기 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장을 선임할지도 지켜봐야 한다.

트럼프 대통령은 이미 뉴욕타임스(NYT)와 인터뷰에서 “머릿속에선 이미 결정했다”고 언급한 바 있다. 지난주에는 몇 주 안으로 연준 의장을 지명할 예정이라고 말했다.

연준 의장 선임 절차에 관여하고 있는 스콧 베선트 재무부 장관은 트럼프 대통령이 다보스 포럼 기간 전후로 결정을 내릴 수 있다고 예상했다.

주목할 만한 지표로는 이달 22일 나오는 미국의 작년 3분기 실질 국내총생산(GDP) 수정치, 작년 10~11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 꼽힌다.

3분기 GDP의 최초치는 전분기 대비 연율로 4.3% 급증했다. 시장 전망치를 크게 웃도는 수준으로, 당시 뉴욕증시는 건강한 미국 경제를 반영해 강세로 마감했다. 최초치에서 어느 정도로 변화가 나타날지에 주목해야 한다.

연준이 선호하는 물가 지표인 PCE 가격지수는 미국 연방정부의 일시적 업무 정지(셧다운)로 10월과 11월 치가 한꺼번에 나온다.

전문가는 11월 기준, PCE 가격지수가 전달 대비 0.2% 상승할 것이라 점치고 있다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수도 0.2% 오를 것으로 전망했다.

마지막 거래일인 23일에는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 발표하는 1월 미국 서비스업, 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 예정돼 있다. 미국의 서비스업과 제조업의 경기를 파악할 수 있는 지표다.

시장 전반적으로는 중소형 주식으로 온기가 퍼지는 모습이다. S&P 500지수는 지난주 약보합(-0.38%)을 보였지만, 중·소형주가 모인 러셀 2000지수는 2.04% 상승했다.

이러한 움직임은 증시 온기가 대형주에 그치지 않고 더 폭넓게 파급되고 있다는 점을 의미한다.

브랜디와인 글로벌 인베스트먼트 매니지먼트의 포트폴리오 매니저인 잭 매킨타이어는 “인플레이션 압력 없이 성장하는 모습을 보고 있다”면서 “이 시기의 특성상 약간의 포모(FOMO·소외 공포감)도 작용하고 있다고 본다”고 평가했다.

RBC 캐피털 마켓츠의 파생 전략 총괄인 에이미 우 실버만은 조정이 나타날 경우 ‘저가 매수’ 움직임이 나타날 가능성을 제기했다.

그는 지난해 ‘해방의 날’ 때 과도한 변동성으로 손실을 본 투자자의 경우를 예로 들며 “만약 높은 수준의 표준편차에 해당하는 급락이 나온다면 이들은 대거 매수에 나설 가능성이 크다”고 전망했다.

연준의 주요 인사는 오는 27~28일 연방공개시장위원회(FOMC) 개최를 앞두고 통화정책에 대한 언급을 삼가는 ‘블랙아웃’ 기간에 돌입했다.

주요 기업 실적은 대거 예정돼 있다. 넷플릭스(20일), 존슨앤드존슨·찰스슈왑(21일), 인텔·프록터앤드갬블(22일) 등이 시장의 주목을 받고 있다.

이달 19일은 미 연방 공휴일인 ‘마틴 루서 킹 주니어 데이’를 맞아 휴장이다.