[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북경찰청은 16일 경북도 등 도로관리 기관을 포함한 총 11개 유관 기관이 참여한 가운데 ‘겨울철 교통사고 예방 대책 회의’를 열고 폭설·결빙 상황에 대비한 선제적 대응 방안을 논의했다.

이번 회의는 지난 10일 청주영덕고속도로에서 발생한 기습적인 폭설과 블랙아이스(도로 살얼음)로 인한 사고 위험이 커지고 있는 가운데 기관 간 협업을 통해 사고를 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

따라서 참석 기관들은 고속도로와 국도, 지방도 등 관리 구간별 제설 대책을 공유하고 기상 특보 발효 시 즉각적인 공조가 가능하도록 비상연락 체계(핫라인)를 점검했다.

회의에서는 교통량이 많은 주요 간선도로와 상습 결빙 구간을 우선 대상으로 한 맞춤형 제설 전략, 재결빙 방지를 위해 적설량과 관계없이 2~3시간 간격으로 제설제를 추가 살포하는 강화된 관리 기준 등이 중점적으로 논의됐다.

경북경찰청 관계자는 “겨울철 도민의 교통안전을 위해 관계기관간 비상연락체계를 구축하고 위험 상황을 실시간으로 공유하는 등 협력 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.