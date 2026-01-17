[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 지난 16일 시정의 안정적인 추진과 핵심 사업의 완성도를 높이기 위해 주요 현안 사업장을 대상으로 본격적인 현장 점검에 나섰다.

엄태현 시장 권한대행은 이날 △첨단베어링 국가산업단지 △무탄소 청정수소 발전소 △방위산업 투자 대상지를 방문해 사업 추진 현황과 공정 관리 실태는 물론 예산 집행 상황과 현장 안전관리 여부를 종합적으로 점검하는 데 중점을 뒀다.

또 각 사업 현장에서 주요 공정과 현지 여건을 직접 확인하고 실무진 및 관계자들과 현장에서 제기된 애로사항을 공유하며 향후 보완 방향에 대해 심도 있게 논의했다.

특히 지연 우려가 있는 일부 사업에 대해서는 철저한 원인 분석과 함께 일정 조정 및 보완 대책을 강구할 것을 지시하며 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 집중적인 사후 관리를 주문했다.

영주시는 이번 현장 점검에 이어 오는 19일부터 22일까지 부서별 업무보고를 실시해 주요 사업의 세부 실행 계획을 점검하고 이를 바탕으로 시정 운영의 효율성을 한층 강화할 계획이다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “현장은 사업의 성과와 문제점을 가장 정확하게 확인할 수 있는 공간”이라며 “주요 사업장을 직접 점검해 추진 상황을 꼼꼼히 살피고 현장에서 확인된 사항은 즉시 행정에 반영해 사업 추진력을 높여 나가겠다”고 말했다.