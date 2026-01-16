[헤럴드경제=김보영 기자] 2026학년도 대입 수시 전형에서 서울 주요 대학에 지원한 학폭 가해자 99%가 탈락한 것으로 나타났다.

16일 국회 교육위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원실이 공개한 ‘2026학년도 수시 전형 학폭 반영 현황’ 자료에 따르면 전국 4년제 대학 170곳에 학폭 가해 전력을 가진 수험생 총 3273명이 지원했으나이 중 2460명(75%)이 최종 불합격했다.

서울 주요 대학의 경우, 학폭 가해자를 합격시킨 사례는 거의 전무했다. 서울대와 연세대·고려대·서강대·성균관대·한양대· 이화여대·중앙대·경희대·한국외대·서울시립대 등 서울 주요 대학 11곳에서는 151명이 지원했으나 단 1명만 합격했다.

학교별로 보면 연세대와 고려대는 수시에서 각각 5명과 12명의 학폭 가해자가 지원했지만 감점을 받아 모두 탈락했다. 서강대와 성균관대는 각각 3명, 한양대는 7명이 지원했지만 마찬가지로 합격하지 못했다. 경희대는 62명이 학폭 전력으로 감점을 받아 이 중 1명만 합격했고, 나머지 61명은 떨어졌다.서울대는 이번 수시 전형에 학폭 전력 지원자가 없었다.

대학들은 교육부 방침에 따라 이번 대입부터 학생부 위주 전형과 논술과 실기 등 모든 수시 전형에서 학폭 가해 전력을 평가 감점 요인으로 의무 반영했다. 학교별로 감점 정도는 다르지만, 학생부에 기재된 학폭 가해 처분(1~9호)이 높을수록 감점되는 점수가 크다.

교육 업계에서는 대입은 1~2점 등 작은 점수 차이만으로도 합격과 불합격이 갈리는 만큼, 학폭 가해자가 원하는 대학에 합격하기는 어려울 것이라고 분석하고 있다.