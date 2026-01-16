KT 콘텐츠, 대만 플랫폼으로 유통

KT는 대만의 케이블 방송 사업자 KBRO와 인공지능(AI) 기반 디지털 미디어·스마트 홈 서비스 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

해당 협약식은 지난 15일 대만 타이베이 빅토리아 호텔에서 진행됐다. KT는 이번 협약을 통해 ▷AI 기반 스마트 홈 서비스 ▷대화형 음성 인식 기술 ▷AI 최적화 사용자 경험(UI)·사용자 환경(UX) 화면 ▷지능형 콘텐츠 추천 등 여러 미디어 서비스와 디바이스 기술을 대만 시장에 공급할 예정이다.

아울러 양사는 KT의 AI 에이전트·AI 미디어 서비스 노하우를 기반으로 스마트 홈 전환에 필요한 기술과 서비스 모델 공동 개발도 추진한다. 하만카돈 스피커와 돌비 애트모스를 탑재하고, 넷플릭스·디즈니+·유튜브 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 지원하는 ‘올인원 사운드바 셋톱박스’도 대만 시장에 선보일 계획이다. 또 KT는 오리지널 콘텐츠를 대만 콘텐츠 플랫폼 ‘마이비디오(MyVideo)’ 등을 통해 유통할 예정이다. 현지 맞춤형 콘텐츠 기획과 공동 마케팅도 추진한다.

김채희(오른쪽) KT 미디어부문장 전무는 “이번 협력은 KT의 미디어·AI 기술과 KBRO의 현지 플랫폼 역량을 결합해 AI 스마트 홈·미디어 서비스 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “KT는 AI 기술을 기반으로 글로벌 확장을 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 차민주 기자