신입공채 교육현장 깜짝 방문 즉석 질의응답, 사진 스킨십도

김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 그룹의 신입 크루 교육 현장을 깜짝 방문했다.

16일 카카오는 김 센터장이 전날 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 진행 중인 2026년 그룹 신입 공채 교육 현장을 방문했다고 밝혔다.

김 센터장은 신입 크루들과 즉석에서 문답을 주고받고 사진 촬영 요청에 일일이 응하는 등 자유로운 분위기에서 격의 없이 소통했다.

그는 인공지능(AI)시대의 일하는 방식에 대한 질문에 “지금은 누구나 상상한 것을 직접 구현하는 것이 가능한 때”라며 “두 번 이상 반복되는 업무는 AI로 무조건 자동화하고, 떠오르는 아이디어가 있다면 일주일에 한 번 이상은 직접 만들어 보기 바란다”며 실행과 도전을 강조했다.

김 센터장은 “엄청난 경쟁을 뚫고 카카오에 합류한 것을 진심으로 환영한다”는 인사말로 대화를 시작했다. 이어 그는 “카카오에 입사했다는 건 세상의 거대한 변화를 앞장 서 경험하게 된다는 것”이라며 “그 과정을 함께할 훌륭한 동료들이 생긴 것 또한 큰 자산”이라고 말했다.

김 센터장은 “AI 시대는 위기이자 기회”라며 “무엇이 바뀌고 또 바뀌지 않을지를 정확히 짚어내는 것이 가장 중요하다”고 말했다. 아울러 “결국 화두는 ‘제대로 질문하고 문제를 정의하는 능력’이 될 것”이라며 일하는 방식의 전면적 수정을 예상했다.

즉석 문답을 마친 뒤에도 김 센터장은 자리를 바로 뜨지 않고, 신입 크루들이 모여 앉은 테이블 하나하나를 돌며 대화를 나눴다. 크루들의 셀카 촬영 요청에도 모두 응해, 분위기를 더욱 편안하고 활기차게 이끌었다.

교육에 참가 중인 서비스비즈니스 직군의 한 크루는 “이제 누구나 AI를 통해 테크 서비스를 만들 수 있고 그것이 일상화 돼야 한다는 조언에 마음이 급해졌다”며 “문제를 제대로 정의하고 해결하는 역량을 기르기 위해 꾸준히 도전할 것”이라고 말했다.

한편, 신입 크루들은 온보딩 과정을 마친 뒤, 이르면 다음 달부터 현업에 배치될 예정이다.

박세정 기자