사업 재편 자문 및 기술사업화 기획 등 협력

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산상공회의소는 16일 부산상의 8층 회의실에서 부산대학교와 동남권기업의 사업재편과 기술경쟁력 강화를 위한 업무협약을 개최한다고 밝혔다.

오늘 협약식에는 양재생 부산상공회의소 회장과 정현민 상근부회장 그리고 최재원 부산대 총장과 박상후 대외·전략부총장 등 12명이 참석할 예정이다.

이번 업무협약에는 ▷사업재편이 필요한 기업 발굴 ▷기술·사업 방향성 자문 및 전문가 매칭 ▷기업가정신 함양 및 확산 지원 ▷기술이전·기술사업화 기획 ▷사업재편 승인 절차 컨설팅 및 후속 사업화 지원 등이 담길 예정이다.

양재생 부산상공회의소 회장은 이번 협약에 대해 “AI와 로봇 확산, 글로벌 경쟁 심화 등 급변하는 산업 환경 속에서 사업재편과 신산업 진출은 기업의 선택이 아니라 반드시 해결해야 할 과제가 됐다”며 “부산상공회의소가 운영 중인 동남권 사업재편 현장지원센터의 맞춤형 지원에 부산대학교의 전문 인력과 R&D 역량이 더해진다면 기업들이 체감할 수 있는 빠른 사업화 성공 사례가 더욱 확산될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

부산상공회의소와 부산대학교는 이번 업무협약을 계기로 동남권 기업의 선제적 사업재편과 신성장동력 확보를 지원하는 실질적 협력 사업을 지속적으로 발굴·추진해 나갈 계획이다.