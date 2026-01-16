금융권 지배구조 선진화 TF 첫 회의 업계 불참 속 전문가 집단 의견 취합 셀프연임, 이사회 참호구축 등 겨냥 실효성 있는 개선방안 신속 마련 예고

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 금융권 지배구조 혁신에 본격 착수했다. 오는 3월까지 지배구조 개선방안을 마련하고 금융회사지배구조법 개정도 추진하겠다는 방침이다. 금융감독원이 고강도 현장 점검으로 지배구조 전반에 걸친 운영실태를 파악하고 지배구조 선진화 태스크포스(TF)를 중심으로 개선 방향을 모색해 법적 강제력까지 부여할 전망이다.

금융위원회는 16일 권대영 부위원장 주재로 금융권 지배구조 선진화 TF 첫 회의를 열었다. 이재명 대통령이 지난달 19일 업무보고에서 ‘부패한 이너서클(핵심층)’을 지적하고 나선 지 약 한 달 만이다.

TF는 이 대통령이 콕 집어 비판한 금융지주 회장의 이른바 ‘셀프연임’과 이사회 참호구축, 이사회의 편향성과 거수기 관행 청산을 위한 실효성 있는 방안을 속도감 있게 마련할 방침이다.

권 부위원장은 “은행지주가 나눠먹기식 지배구조에 안주함에 따라 영업행태도 예대마진 중심의 기존의 낡은 영업관행을 답습하고 있다”고 지적했다.

이에 따라 TF는 ▷이사회의 독립성·다양성 제고 ▷최고경영자(CEO) 선임 등 경영승계과정 문제점 해결 ▷합리적인 성과보수체계 마련 ▷낡고 불합리한 관행 개선 등을 중점 논의한다. 특히 CEO 연임에 대해 주주의 통제를 강화하는 방안을 마련할 방침이다.

TF는 깊이 있는 논의와 해외 사례 검토를 바탕으로 3월까지 지배구조 개선방안을 마련한다는 계획이다. 법률 개정이 필요한 제도 개선 사항은 ‘금융회사의 지배구조에 관한 법률’에도 반영하기로 했다.

금융당국의 강경한 지배구조 혁신 움직임 속에서 주요 금융지주는 선제적으로 지배구조 개선을 추진 중이다. CEO 선임 과정을 공개적으로 지적받으며 사실상 지배구조 개선 신호탄을 쏘아올린 BNK금융지주가 대표적이다. BNK금융은 최근 차기 회장 선임 과정에서 내·외부 후보군 대상 후보 서류 접수 기간을 5영업일만 두면서 빈대인 회장의 연임을 위한 발판을 만들었다는 지적을 받아왔다.

BNK금융은 지난 15일 주주 간담회를 거쳐 사외이사의 과반을 주주가 추천한 인사로 채우는 방안을 추진하기로 했다. BNK금융 이사회는 사내이사인 지주 회장과 사외이사 7명으로 구성돼 있고 사외이사로만 회장후보추천위원회를 꾸리기 때문에 이사회 구성은 회장 선임에 있어 중요한 요소다.

한편 이날 회의에는 은행연합회와 주요 금융지주 등 업계 관계자는 함께하지 않았다. 금융위는 전문가 집단과 기본적인 틀이나 큰 방향성을 우선 설정할 필요가 있다고 보고 업계를 배제한 것으로 알려졌다.