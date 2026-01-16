AI 미디어 서비스·올인원 사운드바 대만 확대 KT 자체 콘텐츠, 대만 플랫폼으로 세계 진출

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 대만의 케이블 방송 사업자 KBRO와 인공지능(AI) 기반 디지털 미디어·스마트 홈 서비스 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

해당 협약식은 지난 15일 대만 타이베이 빅토리아 호텔에서 진행됐다.

KT는 이번 협약을 통해 ▷AI 기반 스마트 홈 서비스 ▷대화형 음성 인식 기술 ▷AI 최적화 사용자 경험(UI)·사용자 환경(UX) 화면 ▷지능형 콘텐츠 추천 등 여러 미디어 서비스와 디바이스 기술을 대만 시장에 공급할 예정이다.

아울러 양사는 KT의 AI 에이전트·AI 미디어 서비스 노하우를 기반으로 스마트 홈 전환에 필요한 기술과 서비스 모델 공동 개발도 추진한다. 하만카돈 스피커와 돌비 애트모스를 탑재하고, 넷플릭스∙디즈니+∙유튜브 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 지원하는 ‘올인원 사운드바 셋톱박스’도 대만 시장에 선보일 계획이다.

또 KT는 오리지널 콘텐츠를 대만 콘텐츠 플랫폼 ‘마이비디오(MyVideo)’ 등을 통해 유통할 예정이다. 현지 맞춤형 콘텐츠 기획과 공동 마케팅도 추진한다.

김채희 KT 미디어부문장 전무는 “이번 협력은 KT의 미디어∙AI 기술과 KBRO의 현지 플랫폼 역량을 결합해 AI 스마트 홈·미디어 서비스 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것이다”라며 “KT는 AI 기술을 기반으로 통신∙미디어 영역의 글로벌 확장을 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.