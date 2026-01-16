[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 사상 처음으로 4800선을 돌파했다.

16일 한국거래소에 따르면, 코스피 지수는 전장보다 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66에 장을 시작했다. 이는 11거래일 연속 상승이다.

반면, 코스닥은 전장보다 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83에 개장했다.