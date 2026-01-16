[헤럴드경제(샌프란시스코)=최은지 기자] 세계 최대 바이오·헬스케어 투자 행사인 ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC) 2026’이 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 가운데, 한국 바이오산업의 위상을 알리는 글로벌 네트워킹 행사가 성황리에 마무리됐다.

한국바이오협회는 지난 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘더 하워드(The Howard)’에서 ‘코리아 나이트 @JPM 2026’을 개최했다고 밝혔다.

올해로 샌프란시스코 현장의 주요 부대 행사로 자리 잡은 코리아 나이트는 한국 바이오 기업과 글로벌 투자자를 연결하는 핵심 플랫폼 역할을 수행했다.

이번 행사에는 셀트리온, SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 디엔디파마텍, HLB 등 국내 주요 바이오 기업 43개사가 협찬사로 참여했다.

현장에는 국내 기업 관계자뿐만 아니라 북미, 유럽, 아시아 등지의 글로벌 제약사 및 벤처캐피털(VC) 관계자들이 대거 참석해 발디딜틈 없는 인파로 인산인해를 이뤘다.

특히 올해는 예년보다 해외 참석자 비중이 눈에 띄게 늘어나며 실질적인 파트너십 및 투자 논의가 활발히 이뤄졌다. 최근 한국 기업들이 첨단 바이오 기술력을 바탕으로 글로벌 제약사와 잇따라 대형 계약을 체결함에 따라, 전략적 파트너십을 모색하려는 해외 기업들의 발길이 이어진 것으로 풀이된다.

행사 운영은 이병건 위원장(Flagship Pioneering), 이승주 위원(오름테라퓨틱), 이정규 위원(파라택시스 코리아), 이승규 위원·황주리 사무총장(한국바이오협회) 등이 맡아 민간 주도의 네트워크 발전을 이끌었다.