야권지도자 마차도, 美 마두로 축출 작전 감사 차원 노벨위원회 “상 공유·양도 불가” 선그어

[헤럴드경제=정목희 기자] 지난해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 자신의 노벨평화상 메달을 전달했다고 미 CBS 방송이 백악관 관계자 2명을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 메달 전달은 이날 백악관에서 열린 트럼프 대통령과의 비공개 면담 과정에서 이뤄졌으며, 복제품이 아닌 노벨평화상 진품 메달인 것으로 전해졌다.

앞서 마차도는 지난 5일 폭스뉴스 인터뷰에서 트럼프 대통령과 노벨평화상을 나누고 싶다며 자신의 평화상 메달을 직접 전달하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이는 트럼프 대통령이 지난 3일 미군의 기습 군사작전을 통해 베네수엘라의 권위주의 통치자 니콜라스 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송하고 정권에서 축출한 데 대한 감사의 표시로 해석된다.

마차도는 이날 백악관 방문 이후 미 연방 의회를 찾아 상원의원들과 면담한 자리에서 트럼프 대통령과의 만남을 “대단했다”(extraordinary)라고 표현했다.

하지만, 노벨위원회는 지난 10일 노벨평화상을 트럼프 대통령과 공유하고 싶다는 마차도의 의견에 대해 성명을 통해 “노벨상 수상이 공표되면 상을 취소하거나 공유하거나 다른 이에게 양도할 수 없다”고 불허 입장을 밝힌 바 있다.

노벨평화센터 역시 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이러한 노벨위원회의 결정을 거듭 언급하면서 “메달은 소유주가 바뀔 수 있지만, 노벨평화상 수상자라는 타이틀은 바뀌지 않는다”고 밝혔다.

이 센터는 또한 메달의 일부가 수상 후 양도된 적이 있다면서 2021년 수상자인 러시아 언론인 드미트리 무라토프의 메달이 우크라이나 전쟁 난민 지원을 위해 경매에 부쳐져 1억 달러 이상에 낙찰된 것을 대표적 사례로 들었다.

이 센터는 노벨평화상 메달이 지름 6.6㎝에 무게 196ｇ의 금으로 만들어졌으며, 앞면에는 알프레드 노벨의 초상이, 뒷면에는 형제애의 상징으로 3명의 나체 남성이 서로 어깨를 감싼 모습이 새겨진 디자인이 120년 동안 변하지 않았다고 소개했다.

트럼프 대통령이 베네수엘라의 향후 정부 구성 등에 중대한 영향력을 행사할 것으로 보이는 상황에서 차기 베네수엘라 대통령직을 꿈꾸는 마차도의 노벨상 메달 전달에 대해 ‘트럼프 환심 사기’ 측면에서 보는 시각도 제기될 수 있을 것으로 보인다.