[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 베트남 다낭시와의 교류 협력을 한 단계 도약시키기 위해 15일 양 도시 간 핵심 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 김정기 대구시장 권한대행을 단장으로 한 대구시 대표단은 다낭시 인민위원회를 방문해 팜 득 안(Pham Duc An) 다낭시 인민위원장과 공식 면담을 갖고 관광·공적개발원조(ODA)·ICT·투자 분야에서의 실질적 협력 방안을 논의했다.

이번 면담은 자매도시 간 우호 협력을 넘어 중·장기 협력 사업을 공동으로 발굴·추진하기 위한 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 대구시는 자평했다.

이날 체결된 MOU에는 관광 및 의료관광 협력, ODA 및 국제개발협력 사업 공동 추진, 정보통신기술(ICT) 및 스마트시티 분야 협력, 상호 투자유치 및 무역 협력 확대 등이 주요 내용으로 담겼다.

관광 분야에서는 대구시가 다낭시의 관광 산업 강점을 벤치마킹하고 상호 관광 교류를 활성화하는 한편 ‘메디시티 대구’의 의료 인프라와 전문성을 활용한 건강검진·재활 중심의 의료관광 패키지 프로그램 개발에 협력하기로 했다.

ODA 및 국제개발협력 분야와 관련해 다낭시에는 이미 대구 기업들이 참여한 ‘스마트 통합 도시재난 관리시스템’이 ODA를 통해 도입된 바 있다. 최근 베트남 행정개편으로 다낭시 관할 구역이 확장되면서 관리시스템의 후속 ODA 사업도 논의되고 있다.

베트남은 도시재난 분야뿐만 아니라 맑은물 공급 및 관리 등 대구시가 강점을 가진 분야에서도 수요가 높은 만큼, 향후 ODA 시장에서 대구시와 대구 소재 기업의 우수한 기술력이 활용될 수 있도록 다낭시와 협력을 강화해 나가기로 했다.

ICT 및 스마트시티 분야에서도 대구시와 다낭시는 협력 범위를 확대한다. 양 도시는 공통적으로 ICT를 비롯한 미래 신산업 육성에 주력하고 있으며 민간 기업 차원의 교류도 활발히 이뤄지고 있다.

이를 더욱 공고히 하고자 대구·다낭 현지 기업 간 교류를 지원하는 ‘비즈니스 교류센터’ 조성에 협력하고 공동 R&D 및 프로젝트 추진, ICT 전공 학생 간 인적 교류 프로그램도 활성화하기로 했다.

이 밖에도 상호 투자유치와 기업 간 수출입 등 무역 협력을 강화하고, 양 도시 기업과 유관기관 간 네트워크도 지속적으로 확충해 나가기로 뜻을 모았다.

김정기 대구시장 권한대행은 “다낭시와 20년 넘게 쌓아온 신뢰와 우정을 바탕으로 이제는 자매도시 관계를 넘어 실질적인 협력 성과를 만들어 갈 시점”이라며 “이번 MOU 체결을 통해 의료·물·재난관리 등 대구의 우수한 기업과 기술이 세계 시장으로 나아갈 수 있도록 전력을 다하겠다”고 말했다.