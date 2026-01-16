19~39세 미취업 청년 대상 어학 시험, 국가기술 자격시험 등 응시료 최대 10만 원 지원 매월 1일~ 15일 구청 누리집에서 신청 가능, 2024년 첫 시행 이후 1667명 청년 혜택 받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 성동구(구청장 정원오)가 취업을 준비 중인 미취업 청년들의 경제적인 부담을 덜어주기 위해 2026년 어학 및 자격시험의 응시료를 지원한다.

지원 대상은 신청일 기준 성동구에 주민등록을 두고 3개월 이상 계속 거주 중인 19세부터 39세까지(2026년 기준 1987~2007년생)의 미취업 상태인 청년이다. 고용보험 가입자라 하더라도 주 30시간 이하 근무자 또는 3개월 이하의 단기 근로자는 지원 대상에 포함된다.

응시료는 최대 10만 원까지 생애 1회 지원되며, 예산 소진 시까지 선착순으로 진행된다. 지원 범위는 토익, 토익스피킹, HSK, JLPT 등 어학 시험 16종을 비롯해 국가기술 및 전문자격시험, 국가공인 민간자격시험, 한국사 검정능력시험 등 900여 종으로 올해는 2025년 12월 이후 시행된 시험에 한해 신청할 수 있다.

성동구의 미취업 청년 응시료 지원사업은 2024년 8월 처음 도입된 이후 2024년 480명, 2025년 1187명이 혜택을 받아 총 1667명의 청년이 혜택을 받았다.

신청 기간은 매월 1일부터 15일까지이며, 성동구청 누리집(홈페이지)을 통해 온라인으로 신청하면 된다. (단, 12월은 1일부터 10일까지) 구는 거주요건 등 지원 대상 여부를 확인하여 매월 말 응시료 실비를 지급할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “응시료 지원을 통해 청년들의 어학 및 자격 역량을 키우는 데 도움이 되어 성장과 도약의 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 희망찬 미래를 그려나갈 수 있도록 실질적으로 체감할 수 있는 청년 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.