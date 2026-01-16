뇌-컴퓨터 연결 기술 스타트업 오픈AI, 인프라 구축에 미국내 제조기업 모집

[헤럴드경제=김영철 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI가 최고경영자(CEO)인 샘 올트먼이 설립한 스타트업에 대규모 투자했다.

15일(현지시간) 오픈AI는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 스타트업 ‘머지 랩스’의 투자 라운드에 참여한다고 밝혔다.

일론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 ‘뉴럴링크’의 경쟁사인 머지 랩스는 인간의 뇌와 컴퓨터를 연결해 정보를 주고받을 수 있도록 하는 기술을 연구하는 회사다. 이 기술을 이용하면 마비 등으로 신체를 움직이기 어려운 장애인들이 생각만으로 기계를 움직이거나 의사소통을 할 수도 있다.

인간의 지능을 인공지능과 결합해 인지 능력을 확장할 수도 있다. 예를 들어 챗GPT를 BCI와 성공적으로 연결하면 키보드를 두드리거나 마이크에 대고 말하지 않고도 머릿속으로 생각만 하면 AI의 답변이 정보의 형태로 뇌로 전달되는 것도 가능할 수 있다.

오픈AI가 애플 출신의 세계적인 산업 디자이너 조니 아이브와 협력해 화면이 없는 AI 하드웨어를 개발 중임을 고려하면 시너지 효과도 있을 것으로 보인다.

오픈AI는 “BCI는 누구나 AI와 자연스럽고 인간 중심적인 방식으로 매끄럽게 상호작용할 수 있는 길을 열어줄 것”이라며 “그것이 오픈AI가 머지 랩스의 시드 라운드에 참여하는 이유”라고 설명했다.

그러나 올트먼 CEO가 머지 랩스의 공동 창업자이며 현재 이사회 일원이라는 점에서 이번 투자는 이해충돌 소지가 있다. 머지 랩스는 이번 투자 라운드에서 2억5200만달러(약 3700억원)를 조달했는데, 오픈AI가 최대 투자자였다고 블룸버그통신은 전했다.

정보기술(IT) 전문매체 테크크런치는 “순환 거래가 더는 심해질 수 없다고 생각했는데 오픈AI가 올트먼의 스타트업 머지 랩스에 투자했다는 소식이 들려왔다”며 순환 거래 논란이 만성화한 AI 업계 기준으로도 이번 투자가 논란을 피하기 어려울 것임을 시사했다.

오픈AI는 이전에도 올트먼이 투자한 에너지 기업 헬리온에너지와 오클로 등으로부터 전력 구매 계약 등을 체결해 논란이 된 바 있다.

한편 오픈AI는 ‘스타게이트’ 계획 등 미국 내 AI 인프라 구축 등을 위한 공급망을 미국 제조업체로 구성하기 위한 투자에 나선다고 이날 발표했다.

오픈AI는 제안요청서(RFP)를 발행해 데이터센터 부품과 소비자 가전, 로봇공학 등을 담당할 제조·공급업체를 오는 6월까지 모집한다. 이는 국가 재산업화를 기치로 내건 도널드 트럼프 대통령의 정책 기조에 맞추기 위한 행보로 풀이된다.

오픈AI는 “인프라는 오랫동안 미국의 경제적 성공의 운명을 좌우해왔으며, ‘AI 시대’(Intelligence Age)에는 더욱 그러할 것”이라고 강조했다.