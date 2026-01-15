글로벌 마테크 설루션 ‘엠플리튜드’ 파트너십 키움증권에 데이터 기반 고객 분석 환경 구축

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스가 글로벌 마테크(MarTech·마케팅 기술) 설루션과 전문 컨설팅 역량을 바탕으로 금융권까지 사업 영역을 확대한다.

15일 CJ올리브네트웍스는 키움증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘영웅문S#’에 디지털 마케팅 설루션 ‘앰플리튜드(Amplitude)’를 제공해 데이터 기반 고객 분석 서비스를 제공한다고 밝혔다.

CJ올리브네트웍스는 고객 행동 데이터 분석 설루션 앰플리튜드의 공식 리셀링 파트너사로, 설루션 도입·마테크 컨설팅을 제공하고 있다. 특히 데이터 마케팅 전문가로 구성된 조직의 운영 노하우에 기반해 고객의 서비스 품질 향상을 지원해 왔다.

이에 따라 키움증권은 CJ올리브네트웍스의 마테크 설루션 지원 경험을 바탕으로 고객의 서비스 이용 흐름을 정밀하게 파악하기 위해 ‘영웅문S#’에 앰플리튜드를 도입했다.

CJ올리브네트웍스에 따르면 최근 금융권은 데이터 기반의 인사이트를 통해 앱 이용 구조를 개선하거나, 고객 경험을 높이고 있다. 앰플리튜드를 활용하면 ‘영웅문S#’ 앱의 이용 데이터를 분석해, 사용자 경험을 강화할 수 있다는 것이 CJ올리브네트웍스의 설명이다.

CJ올리브네트웍스는 키움증권이 이번 도입을 계기로 ▷고객이 앱에서 어떤 기능을 주로 사용하는지 ▷서비스 이용은 어떤 경로로 이루어지는지 ▷특정 서비스가 재방문·체류 시간에 미치는 영향 등의 데이터를 종합해 분석할 수 있게 됐다고 설명했다.

또 CJ올리브네트웍스는 고객이 주로 이탈하는 이용 구간이나, 불필요하게 여러 단계를 거치는 경로를 데이터로 확인해 서비스를 개선할 수 있다고 밝혔다. 이를 통해 신규 고객이 겪는 불편을 제거하고, 메뉴 구조와 화면 동선을 고객 관점에서 개선하는 등 전반적인 사용 편의를 지속해서 고도화할 수 있다는 설명이다.

남승우 CJ올리브네트웍스 AX솔루션사업단장은 “키움증권의 마테크 설루션 도입은 금융 서비스에서도 데이터 기반으로 서비스 전반을 점검해 고객 경험과 서비스 완성도를 함께 높일 수 있음을 보여준다”며 “CJ올리브네트웍스는 글로벌 마테크 설루션 공식 파트너십과 구축 경험을 바탕으로 금융권을 포함한 다양한 산업군으로 마테크 사업을 확대해 나갈 계획이다”라고 말했다.