- KIT, ‘초격차 바이오헬스·협업기관 신년 간담회’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 최근 K-바이오기업의 글로벌 기술수출이 잇따르고 있는 가운데 국내를 대표하는 바이오 창업기업인 초격차 기업들이 글로벌 진출을 위한 전략 마련에 나섰다.

초격차 신산업 바이오(생명·신약) 분야 주관기관인 국가독성과학연구소(KIT)는 새해를 맞아 초격차 기업들의 글로벌 성과 창출을 위해 ‘2026년 초격차기업·협업기관 신년 간담회’를 13일 서울 JW메리어트 호텔에서 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 초격차 참여기업 간의 신년 인사와 더불어 지난 한 해 국내외적으로 어려운 산업 환경 속에서도 글로벌 기술이전과 대형 투자 유치 등 의미 있는 성과를 거둔 초격차 기업들을 격려하고 결속을 다지는 자리로 마련됐다.

이 자리에서는 글로벌 전문 투자기관과의 실질적인 협업 논의도 활발히 진행됐다. (재)국제보건기술연구기금은 한국 바이오기업의 또 다른 미래 전략기술인 마이크로 어레이 패치(Micro Array Patch) 백신 기술의 성장 가능성에 대해 설명했다. 일본 SBI 증권은 초격차 기업과의 만남을 통해 전략적 협업 파트너로서의 상호 협업을 제안했다.

또한 한국산업은행은 아랍에미리트와 사우디아라비아 등 글로벌 파머징시장을 대상으로 운영하고 있는 글로벌 투자 협력 체계를 안내하고, 초격차 기업들의 참여와 성공 사례 창출에 더욱 적극적인 지원을 약속했다.

특히 미국 국립보건원(NIH) 기술이전국(OTT)은 ‘성공적 글로벌 사업화를 위한 NIH와의 협력 전략’이라는 발표를 통해 북미 시장에서의 성공적인 사업화를 위한 전략적 협력 방안을 제안했다.

KIT는 “글로벌 임상 자금력과 경험, 노하우 부족으로 기술수출에 의존하는 측면을 고려하더라도 최근 이어지고 있는 글로벌 기술수출 성과는 우리 바이오기업 기술의 우수성과 경쟁력을 확인할 수 있는 지표”라며 “이러한 기세를 몰아서 올 한 해 동안 초격차 기업의 글로벌 기술 사업화 성과도 지속적으로 이어질 것으로 기대한다”고 밝혔다.