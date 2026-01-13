“정부, 인터넷도 전화도 못하게 막고 있다” 폭로 SNS에 이란 반정부 시위 참상 전하며 연대 호소

[헤럴드경제=나은정 기자] 한국에서 활동 중인 ‘미스 이란’ 출신의 모델 호다 니쿠가 한국어로 이란 반정부 시위의 참상을 전하며 한국 국민들의 관심과 연대를 호소했다.

유튜브와 인스타그램 등 SNS 팔로워만 60만 명을 보유한 호다 니쿠는 13일 인스타그램에 이란 시위대의 모습이 담긴 영상을 게시하며 “1만 명이 넘는 사람들이 희생되었지만 이란 사람들은 여전히 자유에 대한 희망을 놓지 않고 싸우고 있다. 현대사에서 가장 용기 있는 장면 중 하나”라고 설명했다.

그는 앞서 지난 11일에도 인스타그램 등에서 ‘이란의 자유를 위해’라는 제목의 영상을 통해 “이란 사람들은 자유와 민주주의를 위해 오랫동안 수많은 시위를 이어왔다. 그 과정에서 정부는 사람들을 통제하기 위해 반복적으로 강한 물리적 진압을 했고, 많은 안타까운 희생이 있었다”면서 “지금 이란 사람들은 다시 한번 큰 용기를 내어 변화를 시도하고 있다”고 밝혔다.

이어 “하지만 이를 막기 위해 정부는 인터넷을 차단하고 기본적인 전화 통화도 못하게 했다”며 “이란과 한국을 모두 사랑하는 사람으로서 이란 사람들의 목소리가 더 멀리 전해지길 바란다. 한국 사회가 이란 소식에 관심을 가져주고 응원해주는 것만으로도 큰 힘이 된다”고 호소했다.

2018년 미스 이란 3위를 차지한 호다 니쿠는 이란 사회의 강한 규제와 통제를 피해 한국으로 건너왔다. 그는 2020년 KBS1 ‘이웃집 찰스’에 출연해 “여성이라는 이유로 히잡 착용을 강요받고 많은 것이 금지된 삶이 견디기 어려웠다”며 한국에 오게 된 계기를 밝힌 바 있다.

한편 이란에서는 화폐 가치 급락과 극심한 물가 상승 등 경제난에 반발해 수도 테헤란을 비롯한 전국 곳곳에서 반정부 시위가 확산하고 있다. 당국은 인터넷 접속을 차단하고 외신 취재를 제한하는 한편 강경 진압에 나서면서 상황은 더욱 격화되고 있다. 이번 시위는 2022년 이후 최대 규모로 평가된다.

노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권(IHR)은 시위 16일째인 12일(현지시간) 기준 최소 648명의 시위대가 사망했다고 밝혔다. 다만 일부 추산에 따르면 실제 사망자는 6000명을 넘을 가능성도 제기돼 국제사회의 우려가 커지고 있다.