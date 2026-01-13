금감원, 시장상황 점검회의 개최 “서학개미 국장 복귀 방안 마련 속도”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 이찬진 금융감독원장이 13일 최근 들어 해외 주식투자 및 외화 금융상품 판매가 증가하는 것과 관련해 금융회사들의 과도한 마케팅 및 이벤트 자제를 당부하고 나섰다.

지난해 연말 잠시 주춤하는 듯 보였던 서학개미(해외주식에 투자하는 국내 투자자)의 해외 투자가 다시 늘어나자 또다시 압박에 나선 모양새다.

이 원장은 이날 오후 시장상황 점검회의를 열고 “최근 코스피 상승세에도 불구하고 해외 자산 가치 상승에 대한 막연한 기대감으로 해외 주식 투자 및 외화 금융상품(외화 예금/보험 등) 판매가 증가하고 있다”고 지적했다.

그러면서 “환율 변동에 따른 손실 위험에 대한 경각심을 고취하는 등 사전적 투자자 보호 강화를 당부하는 한편, 투자자의 국내 자본시장 환류 유도 방안을 차질없이 추진해달라”고 지시했다.

구체적으로는 “현재 출시 준비 중인 국내시장 복귀계좌(RIA) 및 개인투자자 환헤지 상품이 최대한 신속히 상품화될 수 있도록 업계 준비를 적극 지원해달라”고 주문했다.

또, “최근 외화 예금·보험 등이 증가함에 따라 환율 변동에 따른 금융소비자 손실 위험도 커지는 만큼, 경영진 면담 등을 통해 금융회사의 과도한 마케팅, 이벤트를 자제하도록 지도해달라”고 했다.

이 원장은 “외국인 투자환경의 지속적인 개선을 통해 4월 예정된 세계국채지수(WGBI) 편입이 차질없이 진행되도록 하고 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

금감원은 향후 상기 회의를 정기적으로 개최(필요시 수시)해 외환시장 상황, 해외 상품 관련 금융회사 영업 행태 등을 면밀히 모니터링 하면서 필요시 관계당국과 긴밀한 공조하에 적극 대응할 계획이라고 밝혔다.

정부는 해외주식 양도소득세 감면, 증권사 해외 마케팅 중단 등 ‘국장 복귀 정책’에 힘을 쏟고 있다. 1470원대까지 치솟은 원/달러 환율 안정화를 위한 조치다.

그러나 지난해 연말 세제 요인과 환율 부담으로 감소했던 해외투자는 연초 들어 다시 확대되는 중이다.

13일 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIbro)에 따르면, 지난 2일부터 12일까지 국내 개인 투자자의 해외 주식·채권 순투자 규모는 30억7542만달러(약 4조5101억원)에 달했다. 이 중 미국 주식에만 25억4358만달러(3조6795억원)가 유입됐다. 12월 해외 주식 및 채권 순매수액은 24억8213달러였지만, 이미 1월 들어 이를 훌쩍 뛰어넘은 상태다.