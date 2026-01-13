“국교 정상화도 환갑 넘어…새로운 60년 시작”

“어렵고 불편한 부분 있지만 좋은 부분 혼재”

“한일 새로운 미래로 함께 걸어갔으면”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. [연합]
[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 13일 “한일 간의 협력 관계는 그 어느 때보다도, 그 어떤 것보다도 중요하다고 생각한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 일본 나라시 나라현 회담장에서 다카이치 사나에 일본 총리와 확대 회담을 열고 “앞으로도 이 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 우리가 새로운 더 나은 상황을 향해서 나아가야 하기 때문”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 나라현 숙소에 오자마자 다카이치 총리의 극진한 환대를 받았다. 애초 호텔 측의 환대가 있을 예정이었지만, 다카이치 총리가 직접 나와 환영하면서 총리 수준으로 격상됐다.

이후 양 정상은 이날 오후 간단한 소인수 회담을 진행한 뒤 확대 회담에 나섰다. 이날 다카이치 총리는 일장기와 태극기에 모두 고개 숙여 인사한 후 이 대통령을 맞이했다.

특히 이날 회담이 열리는 장소인 나라현은 다카이치 총리의 고향이다. 이를 두고 이 대통령은 “총리님의 고향에서 이렇게 뵙게 돼서 정말 특별한 의미가 있는 정상회담 같다”면서 “‘나라현’ 또는 ‘나라’라고 하는 이 지역이 아마 고대의 한국 한반도와 일본의 문화 교류의 중심이었던 것 같다”고 의미를 부여했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. <연합뉴스>
거듭 이 대통령은 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 나라에서 이렇게 우리 총리님과 제가 이렇게 회담을 갖게 된 것은 정말 각별한 의미가 있다”면서 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 총리님의 말씀처럼 오늘의 이 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 한일의 미래지향적 협력 강화 필요성을 언급했다. 그는 “전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈는데, 그 성장 발전의 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 되었다는 것은 부인하지 못할 사실”이라며 과거사 문제를 우회적으로 거론했다.

이어 이 대통령은 “상황은 복잡하고, 어렵고, 불편한 부분도 있지만, 또 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련”이라면서 “그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해서 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해서 최소화시키면서 더 나은 미래를 향해서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다”고 확신했다.

계속해서 이 대통령은 “총리님과 제가 손을 맞잡고, 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해서 함께 잘 걸어가면 좋겠다”면서 “이렇게 환대해 주신 점에 대해 우리 대한민국 국민과 함께 다시 한 번 감사 말씀드린다”고 했다.

다카이치 총리도 이 대통령에게 친근함을 표시했다. 그는 “올해 셔틀외교 첫 기회에 대통령님과 한국 대표단 여러분을 제 고향인 이곳 나라에 모실 수 있게 됐다. 여러분을 환영한다”면서 “조금 전에 대통령님과 일한 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식 하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다”고 소개했다.

또한 다카이치 총리는 “그리고 대통령님과 함께 일한관계를 전진시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조하여 역할을 다 해 나가야 한다는 생각을 다시금 가졌다”며 “대통령께서는 앞으로의 60년이라는 말씀을 하셨는데, 양측이 국교 정상화 60주년이었던 작년에 일한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다”고 강조했다.

그러면서 다카이치 총리는 “올해도 이번 대통령님의 방일을 시작으로 일한 관계를 한 층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다. 오늘의 논의를 기대하고 있다”고 했다.


