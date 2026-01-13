“국교 정상화도 환갑 넘어…새로운 60년 시작” “어렵고 불편한 부분 있지만 좋은 부분 혼재” “한일 새로운 미래로 함께 걸어갔으면”

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 13일 “한일 간의 협력 관계는 그 어느 때보다도, 그 어떤 것보다도 중요하다고 생각한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 일본 나라시 나라현 회담장에서 다카이치 사나에 일본 총리와 확대 회담을 열고 “앞으로도 이 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 우리가 새로운 더 나은 상황을 향해서 나아가야 하기 때문”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 나라현 숙소에 오자마자 다카이치 총리의 극진한 환대를 받았다. 애초 호텔 측의 환대가 있을 예정이었지만, 다카이치 총리가 직접 나와 환영하면서 총리 수준으로 격상됐다.

이후 양 정상은 이날 오후 간단한 소인수 회담을 진행한 뒤 확대 회담에 나섰다. 이날 다카이치 총리는 일장기와 태극기에 모두 고개 숙여 인사한 후 이 대통령을 맞이했다.

특히 이날 회담이 열리는 장소인 나라현은 다카이치 총리의 고향이다. 이를 두고 이 대통령은 “총리님의 고향에서 이렇게 뵙게 돼서 정말 특별한 의미가 있는 정상회담 같다”면서 “‘나라현’ 또는 ‘나라’라고 하는 이 지역이 아마 고대의 한국 한반도와 일본의 문화 교류의 중심이었던 것 같다”고 의미를 부여했다.

거듭 이 대통령은 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 나라에서 이렇게 우리 총리님과 제가 이렇게 회담을 갖게 된 것은 정말 각별한 의미가 있다”면서 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 총리님의 말씀처럼 오늘의 이 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 한일의 미래지향적 협력 강화 필요성을 언급했다. 그는 “전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈는데, 그 성장 발전의 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 되었다는 것은 부인하지 못할 사실”이라며 과거사 문제를 우회적으로 거론했다.

이어 이 대통령은 “상황은 복잡하고, 어렵고, 불편한 부분도 있지만, 또 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련”이라면서 “그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해서 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해서 최소화시키면서 더 나은 미래를 향해서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다”고 확신했다.

계속해서 이 대통령은 “총리님과 제가 손을 맞잡고, 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해서 함께 잘 걸어가면 좋겠다”면서 “이렇게 환대해 주신 점에 대해 우리 대한민국 국민과 함께 다시 한 번 감사 말씀드린다”고 했다.

다카이치 총리도 이 대통령에게 친근함을 표시했다. 그는 “올해 셔틀외교 첫 기회에 대통령님과 한국 대표단 여러분을 제 고향인 이곳 나라에 모실 수 있게 됐다. 여러분을 환영한다”면서 “조금 전에 대통령님과 일한 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식 하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다”고 소개했다.

또한 다카이치 총리는 “그리고 대통령님과 함께 일한관계를 전진시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조하여 역할을 다 해 나가야 한다는 생각을 다시금 가졌다”며 “대통령께서는 앞으로의 60년이라는 말씀을 하셨는데, 양측이 국교 정상화 60주년이었던 작년에 일한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다”고 강조했다.

그러면서 다카이치 총리는 “올해도 이번 대통령님의 방일을 시작으로 일한 관계를 한 층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다. 오늘의 논의를 기대하고 있다”고 했다.