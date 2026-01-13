[헤럴드경제=채상우 기자] 교통사고로 뇌사에 빠진 50대 가장이 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 하늘로 떠났다.

13일 한국장기조직기증원은 지난해 11월 12일 단국대학교병원에서 고(故) 박용신(59)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살렸다고 밝혔다. 박씨는 인체 조직기증을 통해 환자 약 100명의 기능적 장애 회복에도 희망을 선물했다.

박씨는 지난해 10월 30일 과속 차량과 충돌사고로 도랑으로 떨어지며 의식을 잃고 쓰러졌다. 심정지 상태에서 급히 병원으로 옮겨져 치료를 받은 박씨는 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다.

충남 홍성에서 6남매 중 둘째로 태어난 박씨는 어린 시절부터 일을 시작했다. 영업 택시부터 화물 트럭, 관광버스 운전 등 다양한 일을 했다.

밝고 활동적인 성격의 박씨는 정이 많고 주변에 어려운 사람을 보면 먼저 다가가서 도움을 주는 따뜻한 사람이었다고 한다. 쉬는 날에는 영화를 보거나, 가족들과 맛집을 찾아다니는 여행을 즐기곤 했다.

유족은 고인이 세상을 떠나기 전 다른 생명을 살리는 고귀한 일을 하는 것이 편하게 보내주는 방법이라 생각하고 기증을 결심했다.

박씨의 아들 진우씨는 “갑작스럽게 아버지를 떠나보내니 ‘밥은 먹었냐’는 그 안부가 유난히 그립다”면서도 “생전에 장기기증을 통해 누군가의 삶을 살리고 세상이 도움이 되고 싶다고 말하신 아버지가 실제로 여러 생명을 살리고 떠나니 참으로 자랑스럽다. 아버지께 사랑받은 만큼 저 또한 성실하고 따뜻하게 잘 살아가겠다”고 인사를 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천해 주신 기증자 박용신씨와 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 말했다.