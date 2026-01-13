업계 최초…1년만에 58.2% 급증

삼성증권이 업계 최초로 금융자산 30억원 이상 고객 수 6000명 시대를 맞았다. 13일 삼성증권에 따르면 30억원 이상 고객 수는 6일 기준으로 6223명을 기록해 2024년 말 대비 58.2% 늘었다. 같은 기간 삼성증권의 고액 자산가의 자산 규모 역시 성장했다. 법인을 제외한 개인 고객 자산은 2024년 말 대비 70% 가까이 상승해 약 135조원을 달성했다.

이른바 ‘신흥 부자’로 불리는 30대와 40대에서도 고액 자산가의 비중이 많이 늘어났다. 30억 원 이상 금융자산을 보유한 30대의 수가 2024년 말 대비 77.0%가량 증가했고, 40대 역시 같은 기준으로 79.8% 늘어나 전 연령대에서 가장 큰 증가 폭을 보였다.

고액자산가의 투자 동향을 분석한 결과에 따르면 국내 주식 투자 비중 증가와 반도체·로봇 등의 키워드를 살펴볼 수 있다. 삼성증권 30억원 이상 고액자산가의 포트폴리오를 분석해 본 결과, 2024년 말 국내주식이 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중이 32%였던 반면, 2026년 1월 6일 기준, 국내주식의 투자 비중이 44%로 늘어났다. 또 지난해 고액자산가의 국내 주식 순매수 상위 종목(상장지수펀드·ETF 제외)은 삼성전자, 삼성전자우, 현대모비스 순으로 나타났다. 반도체 업황의 강력한 회복 및 로봇 산업의 확장성에 대한 기대감을 담고 있는 것으로 해석된다.

삼성증권 관계자는 “예탁자산 30억원 이상 고객 5000명 돌파 달성 약 3개월 만에 6000명을 돌파한 것은 고객 중심 가치를 최우선에 두는 삼성증권의 확고한 원칙의 결과”라며 “앞으로도 변화하는 시장 환경 속에서 고객에게 맞춤형 투자 설루션을 제공해 나가겠다”고 했다. 홍태화 기자