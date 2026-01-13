워싱턴 핵심광물 재무장관회의 참석 G7 디리스킹 전략 공조 동참 행보 日 장관에 韓 WGBI 편입 협조 요청

정부가 글로벌 공급망의 과도한 집중과 취약성에 대응해 ‘디커플링(decoupling·탈동조화)’ 대신 ‘디리스킹(derisking·위험감소)’ 전략을 축으로 한 국제 협력 강화에 나섰다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 12일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 핵심광물 재무장관회의에 참석해 주요국과 글로벌 공급망 안정화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이 자리에는 G7 국가를 비롯해 한국, 호주, 인도, 멕시코, 유럽연합 집행위원회(EC) 등이 참석했다.

이번 회의는 도널드 트럼프 미 행정부가 희토류 등 중국 의존도가 높은 핵심광물 공급망에 대응해 한국을 비롯한 주요 우방국과 협력을 확대하려는 흐름 속에 개최됐다.

회의 참석 국가들은 핵심광물 공급망의 취약성을 빠르게 극복할 필요가 있다는 데 공동 의지를 표명했다. 미국은 구체적인 행동과 투자가 필요하다는 점을 강조하며, 디커플링보다는 디리스킹을 통해 각국이 협력을 강화하고 공급망 회복탄력성을 높여야 한다고 촉구했다.

구 부총리는 오픈세션 발언에서 “공급망 안정성 회복을 위해 핵심광물 재자원화가 중요하다”고 강조했다. 이어 핵심광물 정제·가공 역량이 우수한 우리 기업들을 소개하면서 “국가 간 비교우위를 통한 글로벌 가치사슬 연계를 강화할 필요가 있다”고 언급했다.

구 부총리는 또 “기업들이 구체적인 프로젝트 중심의 협력을 추진할 수 있도록 협력의 장을 마련해야 한다”고 밝혔다.

자원 부국인 캐나다와 호주 등도 공급망 회복력 강화를 위해 한국과의 협력 확대 필요성을 분명히 했다. 이들 국가는 정·제련 및 재자원화 분야에서 한국과의 기술 협력이 필요하다는 입장을 밝혔다.

핵심광물 회의 참석을 계기로 주요국과의 양자 면담도 이뤄졌다. 구 부총리는 레이첼 리브스 영국 재무장관과 만나 글로벌 공급망 안정화를 위한 국제 공조의 중요성에 공감하고, 핵심광물 재자원화 등 분야에서 협력을 강화해 나가기로 했다. 양국은 최근 타결된 한·영 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 환영하며, 이를 계기로 경제협력을 확대해 나가기로 했다.

아울러 가타야마 사쓰키 일본 재무장관과는 취임 후 첫 회담을 갖고 세계 경제 동향과 양자·다자 무대에서의 협력 방안을 논의했다. 구 부총리는 오는 4월 예정된 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입과 관련해 일본 투자자들의 관심과 협조를 요청했고, 일본 측은 적극적인 협조 의사를 밝혔다. 양영경 기자