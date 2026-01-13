올해부터 월 20만원 지원

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]서해 5도 주민들의 정주생활지원금이 인상됐다.

인천광역시는 2026년부터 10년 이상 서해 5도 거주 주민에게 지급되는 정주생활지원금을 기존 월 18만원에서 20만원으로 인상한다고 13일 밝혔다.

2022년 기준 10년 이상 거주자는 월 12만원, 6개월 이상 10년 미만 거주자는 월 6만원이었던 지원금이 올해에는 각각 월 20만원과 월 12만원으로 상향된다.

서해 5도는 국가 안보와 영토 수호의 핵심 요충지임에도 불구하고 주민들은 반복되는 북한의 도발로 인한 상시적인 긴장과 안보 위협 속에서 생활해 왔다.

특히 여객선 야간운항 제한에 따른 일상생활 속 불편은 물론 야간조업 금지 및 군사훈련에 따른 조업통제, 불법 중국어선 출몰 등으로 생계활동에 큰 제약을 받아 왔다.

이러한 특수한 여건 속에서 최근 10년간 서해 5도의 인구 감소율은 17.7%에 이르렀다.

고령 인구 비중도 29.4%(2025년 12월 기준)로 나타나 지역 소멸 위기가 심화되고 있다.

이에 주민들의 안정적인 정착을 유도하기 위한 실질적 지원 체계 강화의 필요성이 지속적으로 요구돼 왔다.

지난해 기준 서해 5도 전체 주민 7866명 중 절반 이상인 4468명(56.8%)이 혜택을 받았다.

이 가운데 10년 이상 장기 거주자는 3478명(77.8%), 10년 미만 거주자는 990명(22.2%)인 것으로 나타났다.

지역별로는 백령면 2671명, 연평면 912명, 대청면 885명 순이다.

인천시는 주거 환경 개선에도 박차를 가할 계획이다.

노후주택 개량사업에 총 21억4500만원을 투입해 지원 대상을 전년 대비 56개 동 늘어난 66개 동으로 확대하고 주택 개·보수 비용을 지원할 방침이다.

이한남 시 해양항공국장은 “서해 5도 주민들이 상시적인 긴장 속에서도 자부심을 갖고 안정적으로 생활할 수 있도록 해상 교통과 생활여건 전반을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.