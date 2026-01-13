디지털·무역 관련 美이익단체와 라운드테이블도…美불만 진화 시도 향후 美조야 상·하원의원 면담 및 그리어 美무역대표 만남도 타진

[헤럴드경제=배문숙 기자]미국을 방문 중인 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 12일(현지시간) 미국 조야를 상대로 우리나라 디지털 플랫폼 규제 입법의 취지를 설명하면서 아웃리치(대외접촉)를 전개했다.

전날 미국에 입국한 여 본부장은 이날 워싱턴DC에서 대럴 아이사(공화·캘리포니아) 연방 하원의원을 만난 것으로 알려졌다.

아이사 의원은 최근 언론 기고에서 한국이 미국 기업을 차별하는 반미(反美) 디지털 규제를 추진하고 있다고 비판하며 한국의 온라인 플랫폼 규제 움직임에 강한 반대 입장을 피력한 바 있다.

지난해 말 한국 국회를 통과한 정보통신망법 개정안과 입법이 추진 중인 ‘온라인 플랫폼법’ 등이 미국 기업을 겨냥한 규제라는 미국 행정부와 의회의 강한 불만이 제기되는 상황에서 대표적인 강경파 의원을 만나 한국 정부의 정확한 입법 취지를 설명하며 진화에 나선 것이다.

여 본부장은 전날 입국한 자리에서도 “우리 정책과 입법 의도를 명확하고 정확히 설명하는 게 필요한 것 같다. 미국 측에서 오해하는 부분이 있는 것 같다”고 말한 바 있다.

또한 여 본부장은 이날 한국 정부가 자문을 받고 있는 미국 현지 로펌을 만났고, 디지털 및 무역 관련 미국 측 이익단체 인사들과 라운드테이블도 진행하며 입법 취지를 설명한 것으로 전해졌다.

해당 라운드테이블에는 미 서비스산업연합(CSI), 컴퓨터·통신산업협회(CCIA), 전미대외무역위원회(NFTC) 등의 관계자들이 참석한 것으로 알려졌다.

여 본부장은 13일에도 한국의 디지털 규제 관련 정책 추진에 반대하는 연방 상·하원의원들과 접촉을 시도하며 오해 해소를 시도할 방침이다.

아울러 미 행정부의 카운터파트인 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표와의 면담도 조율 중이다. 앞서 USTR은 한미간 관세·투자 협정 후속 조치로 추진하는 ‘한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회 회의’(당초 지난달 18일 개최 예정)를 연기한 바 있다.