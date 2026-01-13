‘대한민국 교육산업대상’은 우수한 교육서비스를 제공하고 있는 교육관련 인물‧기업‧기관‧브랜드 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 교육소비자에게 검증된 양질의 교육을 제공하는 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 교육브랜드의 등용문이기도 한 대한민국 교육산업대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며 테너 성민기‧소프라노 김보민의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 EBS, 한국교육학술정보원/에듀넷, 이지화 국어학원, 하나유치원, 광탄고등학교, 연세대학교 한국어학당, 고려대학교 미디어대학원, 대원여자고등학교, ㈜모든에듀케이션 오대교수능연구소, 공필왕, ㈜해외교육, 한국타로리딩교육협회-렉시타로 등 총 45개 기업/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2026 대한민국 교육산업대상’은 약 3개월간의 공모 기간을 거쳤으며 1월 9일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.