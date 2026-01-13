고가 골드바부터 실속형 선물세트까지 준비

[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 설 명절을 앞두고 ‘우리동네 선물가게’를 테마로 700여종의 명절 선물세트를 선보인다고 13일 밝혔다. 얼리버드 고객을 위한 사전 예약 행사도 마련했다.

올해는 고물가 장기화에 따른 양극화 소비 트렌드에 맞춰 프리미엄과 가성비로 상품을 이원화했다. GS25가 최근 3년간 설 선물세트 가격대별 매출 비중을 분석한 결과, 5만원 이하 가성비 상품 비중은 2023년 35%에서 지난해 40%로 확대됐다. 같은 기간 20만원 이상 프리미엄 상품 비중도 10%에서 35%로 급증하며 양극화가 뚜렷해졌다.

먼저 금에 대한 꾸준한 인기를 반영해 역대 최다인 18종의 골드·실버 기획전을 진행한다. ‘붉은 말의 해’를 맞아 말 이미지를 활용한 붉은 말 골드바 4종(3.75g∙105만1000원~37.5g∙1010만원)과 실버바 1000g(636만원) 등도 선보인다.

한정판 또는 희소성이 높은 초고가 프리미엄 주류도 대거 선보인다. 5대 샤또 2016 빈티지 세트(999만원), 더 닛카 리미티드 위스키(270만원) 등이 대표적이다.

과일, 한우 등 농축수산 선물세트는 5만원 이하 상품 비중을 전년 대비 40% 확대해 실속형 수요 공략에 나섰다. 대표 상품은 쌀명당 8개입 세트, 건강잡곡 3㎏ 등이 있다. 가격은 각각 4만9900원이다. 한우 선물세트는 10만원대 상품 비중을 늘렸다. 소 LA갈비 세트 2㎏, 한우·한돈 실속세트 등을 12만8000원에 선보인다.

주류 카테고리에서는 1만원대 초가성비 와인과 5만원대 이하 중저가 상품 라인업을 강화했다. 대표 상품은 디아블로 원통형 말띠에디션(1만4900원), 스윙 와인 2본입세트 (1만4900원), 조니워커 블랙 500ml 잔 기획세트(4만1500원) 등이다.

GS25 관계자는 “고물가 기조가 이어지면서 명절 선물 소비에서도 프리미엄과 가성비 수요가 뚜렷하게 양극화되고 있다”며 “실속형부터 초고가 프리미엄 상품까지 폭넓은 라인업과 함께 합리적인 구매 혜택을 제공해 선택의 폭을 넓힐 것”이라고 말했다.