[헤럴드경제 = 서병기선임기자]일본 프로젝트 밴드 즛토마요(ZUTOMAYO)가 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

즛토마요는 오는 3월 14일과 15일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 ‘ZUTOMAYO INTENSE II 「坐・ZOMBIE CRAB LABO」 in Seoul(즛토마요 인텐스 투 「좌·좀비 크랩 라보」 인 서울)’을 개최한다.

이에 앞서 진행된 1일차 공연 예매가 전석 매진된 데 이어, 지난 12일 오픈된 2일차 공연 역시 예매 시작과 동시에 ‘솔드아웃’을 기록했다. 이로써 양일 공연 모두 전석 매진을 달성하며 즛토마요를 향한 국내 팬들의 인기를 다시금 실감케 했다.

즛토마요는 보컬 및 작사, 작곡을 맡은 아카네(ACAね)를 중심으로 결성된 프로젝트 밴드로, 정교한 음악성과 매혹적인 세계관을 통해 J-POP의 새로운 패러다임을 제시해왔다.

2018년 데뷔곡 ‘초침을 깨물다(秒針を噛む)’로 혜성처럼 등장한 이들은 현재 뮤직비디오 조회수 1.5억 뷰를 돌파하며 명실상부한 ‘대세 밴드’로 자리 잡았다.

또한 즛토마요는 ‘체인소 맨’, ‘약속의 네버랜드’ 등 글로벌 히트 애니메이션의 주제가에 참여하며 대중적 영향력을 입증했으며, 최근 세계 최대 규모의 음악 전용 아레나인 ‘K-아레나 요코하마’ 공연을 성료하며 현지 최정상의 위상을 굳힌 바 있다.

뿐만 아니라 TV, 선풍기, 오픈 릴 테이프 등 일상적인 가전제품을 악기로 개조해 활용하는 실험적이고 역동적인 라이브 퍼포먼스는 즛토마요만의 독보적인 정체성으로 꼽힌다. 이번 서울 공연에서도 그들만의 아날로그적 감성과 압도적인 사운드가 결합된 무대를 선보일 것으로 기대를 모은다.

한편, 전석 매진을 기록한 즛토마요의 내한 공연은 3월 14일과 15일 오후 6시 서울 고려대학교 화정체육관에서 열린다.