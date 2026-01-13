2년3개월 만기 상품 16~21일 모집 진행

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 두번째 종합투자계좌(IMA) 상품을 출시한다고 13일 밝혔다. 모집기간은 오는 16일부터 21일까지다.

IMA는 증권사가 고객 예탁금을 모아 모험자본 등 기업금융 자산에 투자하고, 그 운용 실적에 따른 성과를 고객에게 돌려주는 원금 지급 의무형 실적배당 상품이다. 원금이 보장되는데다 은행 예·적금보다 높은 연 4%대의 수익률이 예상되며 시장의 관심을 끌었다.

실제로 지난해 12월 한국투자증권이 출시한 국내 1호 IMA 상품에는 4영업일 간 1조590억원의 자금이 몰리며 고객들의 투자 수요를 확인했다.

이번에 출시된 ‘한국투자 IMA S2’는 2년 3개월 만기의 폐쇄형 구조로 설계됐다. 최소 가입금액은 100만원이다. 만기 시점의 자산 운용 성과와 자산가치에 따라 고객에게 지급되는 수익이 최종 결정된다. 모집 규모는 1조원 수준이다. 한국투자증권 영업점과 홈페이지, 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 가입할 수 있다.

이번 상품은 국내 인수금융과 기업대출 등 비교적 안정적인 기업금융 자산을 핵심자산으로 운영한다. 원금의 안정적 보전을 최우선으로 하면서 시장금리 대비 초과수익을 추구하는 것을 목표로 일반 개인투자자들이 직접 접근하기 어려웠던 대체투자 자산에 분산 투자한다.

고객 대상 이벤트도 진행한다. 이번 상품에 1000만원 이상 투자한 뱅키스 계좌 고객 선착순 500명에게 1만원, 1억원 이상 투자 고객 선착순 100명에게 10만원을 지급한다. 또, 순매수 이벤트를 통해 3000만원 이상, 1억원 이상 투자한 뱅키스 계좌 고객에게 각각 3만원과 5만원을 제공한다.

이벤트 신청은 13일 오후 5시부터 가능하며, 이벤트 혜택은 중복 적용되지 않는다. 회사는 영업점 계좌 고객 대상으로도 투자 금액에 따라 상품권 및 경품을 지급하는 이벤트를 진행한다.