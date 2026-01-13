정부·국회·경제계 한자리에… 중소기업 도약 다짐 김기문 “상생 토대로 대한민국 경제 대도약”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 13일 여의도 중기중앙회 KBIZ홀에서 정부·국회·경제계 주요 인사와 전국 중소기업 대표 등 350여명이 참석한 가운데 ‘2026 중소기업인 신년인사회’를 개최했다.

‘2026 중소기업인 신년인사회’는 새해를 맞아 중소기업계가 정부와 국회, 유관기관과 함께 대한민국 경제의 재도약을 다짐하는 자리로 마련됐다.

이날 행사에는 우원식 국회의장을 비롯해 여야 주요 정치권 인사와 정부 부처 장·차관급 인사들이 대거 참석했다. 경제계에서는 김기문 중소기업중앙회장을 비롯해 손경식 한국경영자총협회장, 윤진식 한국무역협회장과 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 주요 금융지주 회장, 중소기업 단체장과 청년 중소기업 대표들이 참석했다.

정부에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 주병기 공정거래위원회 위원장, 김용선 지식재산처 처장, 임광현 국세청장, 백승보 조달청장을 비롯해 중국·베트남·UAE·오만·카타르·카자흐스탄 주한 대사들이 자리를 함께했다.

국회에서는 우원식 국회의장을 포함해 정청래 더불어민주당 당대표, 장동혁 국민의힘 당대표, 조국 조국혁신당 당대표, 이철규 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장과 여야 의원들이 참석했다.

김기문 중기중앙회장은 신년사를 통해 “60년 만에 돌아온 적토마의 해를 맞아 올해를 경제 대도약의 해로 만들어야 한다”며 “AI 혁명이라는 새로운 전환의 시기를 맞아 중소기업이 폭넓게 참여할 수 있는 정책 환경을 조성하고, 대·중소기업이 함께 성장하는 상생의 토대를 강화해야 한다”고 말했다.

이어 중소기업계가 올해의 사자성어로 선정한 ‘자강불식’을 언급하며 “스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리는 의지를 바탕으로 중소기업이 한국 경제의 새로운 도약을 이끄는 주역이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 이날 행사에서는 국회의장과 정부·경제계 인사들의 신년 덕담을 비롯해 중소기업의 희망과 도전을 담은 영상 상영, 떡케이크 컷팅 세리머니, 축하공연 등이 이어지며 새해 희망의 메시지를 나눴다.