노동부, 전국 시･도 일자리 국장급 협의회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 고용노동부는 13일 서울 용산구 스페이스쉐어 서울역센터에서 전국 시도 일자리 정책 담당 국장급이 참석하는 ‘중앙-지역 일자리 정책 협의회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 ‘지역 고용 활성화 방안’을 공유하고, 올해 대폭 개편되는 ‘지역산업맞춤형 일자리지원사업’에 대한 지방정부의 참여와 협조를 요청하기 위해 마련됐다.

이날 협의회에서 노동부는 올해 지역 일자리 정책의 핵심을 ‘지역 주도, 중앙 지원’으로 제시했다.

기존 중앙정부 중심의 설계 방식에서 벗어나 지역 고용 상황을 가장 잘 아는 지방정부가 일자리 사업을 추진할 수 있도록 자율성을 부여하고, 중앙정부는 이를 위해 예산을 지원하고 제도적 기반을 강화하는 지원 역할에 집중할 계획이다.

특히, 노동부는 올해 새롭게 도입되는 ‘초광역 연계 일자리 사업’, ‘지역 일자리 성과공시제’, ‘지역 일자리 거버넌스 혁신’ 등 주요 정책 개편 내용을 설명하고 각 지방정부의 관심과 공모 참여를 당부했다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “중앙정부와 지방정부는 일자리라는 공동의 목표를 가진 하나의 팀”이라며 “자치단체가 지역 특성에 맞는 좋은 일자리 사업을 추진해 나갈 수 있도록 지원하고, 현장에서 제기된 지역의 의견들은 향후 정책 과정에서 적극 반영하겠다”라고 밝혔다.