국내외 대학생 2월 1일까지 지원 가능 새 상품·서비스·혜택 체험 기회 제공 LGU+ 신입 채용 시 서류전형 면제 혜택

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 대학생 앰배서더 ‘유쓰피릿’ 17기를 모집한다고 13일 밝혔다. 국내외 대학 재학생·휴학생·유학생이라면 누구나 2월 1일까지 지원 가능하다.

유쓰피릿은 Z세대를 대표하는 대학생들이 LG유플러스의 20대 전용 브랜드인 ‘유쓰(Uth)’를 비롯해 다양한 상품·서비스를 체험하고, 20대의 추천 의향을 높이는 대외 활동 프로그램이다. ‘유쓰의 정신(spirit)으로 도전하는 20대’를 뜻하며, 매년 상·하반기에 모집 및 운영된다.

유쓰피릿 17기는 일상 속 경험을 바탕으로 ▷상품·서비스·혜택 홍보 및 자문 수행 ▷유쓰 캠퍼스페스티벌 기획 및 운영 ▷20대 전용 브랜드 ‘유쓰(Uth)’ 브랜드 캠페인 기획 ▷상품·서비스·혜택 활용한 콘텐츠 제작 ▷유쓰 대학생 트렌드 키워드 발굴 등에 참여할 예정이다.

참여를 원하는 학생은 2월 1일까지 지원서와 사전 미션을 완성한 후 온라인 지원서를 제출하면 된다. 선정될 시 참여 기간은 3월부터 7월까지다. 마케터 활동을 위해 개인 인스타그램 공개 계정 소유자만이 지원 가능하다. 디지털 콘텐츠 기획·제작 역량을 보유하거나 마케팅·정보기술(IT)·테크에 관심이 많은 지원자는 선발 과정에서 우대받을 수 있다.

아울러 LG유플러스는 최종 선정된 인원에게 자사 신입 채용 지원 시 서류전형 면제 혜택을 포함해 ▷매월 소정의 활동비 ▷스튜디오 프로필 촬영 ▷브랜드 필름·보도자료·유튜브 채널 등 대표 모델 ▷인플루언서와의 네트워킹 기회 및 실무자 멘토링 ▷마케팅 콘텐츠 전문가 교육 ▷LG유플러스 공식 계정 업로드 및 파트너십 광고 집행을 통한 채널 성장 지원 등을 제공할 계획이다.

김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 “유쓰피릿은 단순한 홍보 활동을 넘어 20대와 유플러스와의 관계에 기반한 참여형 프로그램”이라며 “콘텐츠 제작 및 캠페인 기획 경험을 통해 크리에이터로 성장하며 유플러스를 대표하고 싶은 대학생의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.