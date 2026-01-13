[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 회원 전용 특가 상품을 상시 운영한다고 13일 밝혔다.

쓱세븐클럽은 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제액의 7%를 SSG머니로 고정 적립해 주는 멤버십이다. 월 구독료는 2900원이다. 신세계백화점몰과 신세계몰 최대 7% 할인 쿠폰을 매달 제공한다. 오는 3월에는 OTT(온라인동영상서비스) ‘티빙’ 옵션형 모델도 출시한다.

SSG닷컴은 ‘쓱7클럽 특가’를 통해 매주 다른 신선·가공식품, 생활용품을 할인가에 선보인다. 실생활에 꼭 필요한 상품을 할인가에 구매하면서 결제 금액의 7%를 추가로 적립 받을 수 있다.

14일까지 진행하는 ‘쓱 장보기 페스타’ 기간에는 77가지 특가 상품을 선보인다. 8~11일 ‘쓱배송’ 첫 주문 회원 수는 전년 동기 대비 60% 늘었다.

SSG닷컴 관계자는 “지금 가입하면 월 회비 없이 2개월 무료에 이후 3개월간 매월 3000원을 캐시백 해준다”며 “멤버십 전용 특가 행사를 통해 고물가 시대 장바구니 물가 부담을 낮출 수 있을 것”이라고 말했다.