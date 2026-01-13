[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 오는 6월 20일부터 21일까지 예천스타디움에서 열리는 ‘2026 코리아오픈국제육상경기대회’가 세계육상연맹 랭킹포인트 대회 승격 및 문체부 국제대회 공모에 선정되는 겹경사를 맞았다고 13일 밝혔다.

올해로 5회째인 코리아오픈국제육상대회는 2017년도(초대 정선군), 2018년도(예천군), 2019년도(광주시) 개최되었는데 코로나 팬데믹 여파 등으로 중단됐다가 지난해 예천에서 재개됐다.

국내 최대 규모 육상대회인 KBS배육상대회와 병행해 개최되는 코리아오픈은 그간 국제대회 형식으로 개최되긴 했으나 올림픽이나 세계선수권대회 출전을 위한 랭킹포인트 획득 가능 대회는 아니었다.

그러나 세계육상연맹으로부터 랭킹포인트 대회로 승인받음으로써 대회 위상이 격상됐다.

아울러 지난 연말 경북도의 지원 사격하에 문화체육관광부 국제대회 지자체 공모사업에도 선정돼 국비 6000만원을 확보했다.

올림픽이나 세계선수권 출전 선수 엔트리는 기준기록과 랭킹포인트로 이원화돼 있다.

기준기록을 통과한 선수에게 출전 자격이 주어지지만 세계육상연맹의 기준기록이 매우 높아 랭킹포인트를 쌓아 출전하는 선수가 적지 않은 비중을 차지한다.

현재 우리나라에서 매년 개최되는 세계육상연맹 랭킹포인트 대회는 ‘예천 코리아오픈국제육상대회’와 ‘목포 아시아투척선수권대회’ 두 개 대회밖에 없으며 종합육상대회로는 예천 코리아오픈이 유일하다.

김학동 예천군수는 “대한육상연맹과 예천군 유기적인 협업을 통해 육상도시 예천의 또 하나의 쾌거를 이뤄냈다”며 “이 대회를 통해 매년 국내 선수들이 육상 도시 예천에서 랭킹포인트 획득 기회를 얻게 됨은 물론 해외 선수들과 경쟁을 통해 국제 경기력 향상에도 크게 이바지할 것으로 기대된다”고 말했다.